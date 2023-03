Titans: Neuer Trailer stimmt auf das dramatische Serienfinale ein

Nachdem die DC-Serie Titans auf HBO Max zuletzt mitten in Staffel 4 eine Verschnaufpause eingelegt hatte, geht es im April mit den restlichen Folgen weiter. Diese werden die Geschichte dann auch zu einem Ende bringen, denn eine weitere Staffel wird es nicht geben. Neben dem US-Startdatum gibt es jetzt einen neuen Trailer.Wie es von offizieller Seite heißt, kehren die Titans zu Beginn der neuen Folgen nach ihrem Verschwinden in den Tempel von Trigon zurück. Jedoch sind Sebastian und Mother Mayhem verschwunden - und das Heldenteam muss sie rechtzeitig wiederfinden, bevor Sebastian den Dämonen Trigon beschwören kann. Gleichzeitig besagt eine Prophezeiung, dass Kory ein großes Opfer bringen muss, um die Welt zu retten.Ob es den Titans gelingt, sowohl Kory als auch die gesamte Welt zu retten, zeigen dann die finalen Folgen. HBO Max strahlt diese ab dem 13. April 2023 aus. In Deutschland läuft die Serie auf Netflix, wobei wir hier noch immer auf den Start von Staffel 4 warten.