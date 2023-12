Godzilla x Kong: Der erste Trailer verspricht gewaltige Monster-Action

Gigantisches Tag-Team

Im nächsten Jahr kommt es erneut zum Aufeinandertreffen zweier Filmgiganten: In Godzilla x Kong: The New Empire wird die Erde dann von einer größeren Gefahr als je zuvor bedroht. Um was es sich dabei handeln könnte und welche Rolle King Kong und Godzilla dabei spielen, zeigt jetzt ein erster Trailer zu dem Spektakel.Godzilla x Kong: The New Empire ist das nächste große Kapitel im sogenannten MonsterVerse und der direkte Nachfolger zu Godzilla vs. Kong aus dem Jahr 2021. Bereits der dezente Austausch des "vs." gegen ein "x" im Titel deutet es an: Während sich die beiden im Vorgänger (zumindest anfangs) noch gegenseitig bekämpft hatten, stehen sie in der Fortsetzung einem gemeinsamen Feind gegenüber.Um wen oder was es sich dabei genau handelt, lässt der nun anlässlich der brasilianischen CCXP-Comicmesse veröffentlichte Trailer zwar noch offen, klar ist aber, dass eine gewaltige Bedrohung erwacht ist, die lange Zeit unbemerkt unter der Erdoberfläche schlummerte. Eine Bedrohung, die King Kong und Godzilla nur gemeinsam besiegen können.Fest steht außerdem, dass The New Empire mehr über die Geheimnisse von Skull Island sowie über die Ursprünge und Entstehung der gigantischen Kreaturen enthüllen wird. Die Vorschau zeigt auch einen "Mini-Kong" mit rotbraunem Fell, der ebenfalls eine große Rolle spielen dürfte. Menschen gibt es in der Geschichte zwar auch, allerdings verkommen Stars wie Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns oder Fala Chen neben den CGI-Monstern im Grunde schon zu Nebenrollen.Regie bei Godzilla x Kong: The New Empire führt erneut Adam Wingard. Das Drehbuch stammt von Terry Rossio, Simon Barrett und Jeremy Slater. In Deutschland startet der Film am 11. April 2024 im Kino.Bereits seit dem ersten Dezember ist außerdem der japanische Kaiju-Film Godzilla Minus One in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen - hier sorgt Godzilla im Alleingang im Nachkriegsjapan für Chaos. Und auf Apple TV+ läuft mit Monarch: Legacy of Monsters derzeit eine Serie, die eng mit dem MonsterVerse verbunden ist.