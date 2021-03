Godzilla vs. Kong - Neuer Trailer zum Duell der Riesenmonster

Videos automatisch starten

Schon bald kommt es im Kino zum (erneuten) Aufeinandertreffen von zwei der größten Giganten der Filmgeschichte: Die Rede ist natürlich vom Monsterspektakel Godzilla vs. Kong, das zumindest in den USA unmittelbar in den Startlöchern steht. Ein neuer Trailer zeigt weitere Ausschnitte aus dem Zweikampf, an dem allem Anschein nach noch eine dritte Partei beteiligt zu sein scheint.



Im Trailer mit dem Titel "Salvation", also "Erlösung", prügeln sich die beiden Monster zu­nächst auf einem Flugzeugträger, bevor ihr Kampf dann offenbar in einer Großstadt in die zweite Runde geht. Dort wird die Auseinandersetzung dann für deutlich mehr Kol­la­te­ral­schä­den sorgen, doch auch ein weiteres Detail dürfte zusätzlichen Zündstoff liefern: auch Mechagodzilla scheint im Film aufzutauchen - und könnte sich als die tatsächliche Be­dro­hung herausstellen. In voller Größe ist die mechanische Version von Godzilla zwar auch weiterhin nicht zu sehen, eine Reflexion im Auge der Riesenechse lässt hier allerdings kaum noch Zweifel zu.



Unklar bleibt hingegen, wann und wo Fans in Deutschland das Spektakel zu sehen bekommen. Der eigentlich geplante Kinotermin wurde bislang ohne Ersatz gestrichen. Neben einem verspäteten Start wäre auch eine direkte Auswertung bei Sky möglich, wie dies zuletzt auch bei Wonder Woman 1984 und Zack Snyder's Justice League geschehen ist. In den USA startet Godzilla vs. Kong am 31. März 2021 zeitgleich im Kino und bei HBO Max.