Godzilla vs. Kong - Der erste Trailer zum Monster-Spektakel ist da

Noch in diesem Jahr kommt es im Kino zu einem Zweikampf der vielleicht bekanntesten Rie­senmonster der Filmgeschichte. Warner Bros. hat jetzt den ersten Trailer zu Godzilla vs. Kong veröffentlicht, in dem die beiden Giganten wieder aufeinandertreffen - und ein ge­wal­tiges Chaos hinterlassen.



Im neuesten Film der Reihe greift Godzilla erneut aus bisher unbekannten Gründen die Men­schen an. Diese sehen nun im Riesenaffen King Kong ihre letzte Hoffnung und "ar­ran­gie­ren" ein Duell der beiden Riesen. Offenbar schwelt zwischen den beiden ohnehin ein uralter Kon­flikt, wie der erste Trailer andeutet.



Ob es am Ende einen definitiven Sieger gibt und ob vielleicht noch weitere Kreaturen ihren Auftritt haben werden, zeigt sich spätestens dann, wenn der Film im Kino startet. Während dies in den USA am 26. März 2021 der Fall ist, steht für Deutschland der 20. Mai als gegenwärtiger Termin. Godzilla vs. Kong führt die Geschichte von Godzilla II: King of the Monsters aus dem Jahr 2019 fort, knüpft aber auch lose an den bisher letzten King Kong-Film Kong: Skull Island (2017) an. Nach Die Rückkehr des King Kong (1962) ist dies nun das zweite Mal, dass King Kong und Godzilla gegeneinander kämpfen.