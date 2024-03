Godzilla x Kong: The New Empire - Finaler Trailer zum Monsterfilm

Ende März treffen die beiden Filmgiganten King Kong und Godzilla ein weiteres Mal im Kino aufeinander, müssen sich nun aber gleich von Anfang an einem gemeinsamen Feind stellen. Um den mittlerweile angelaufenen Ticketvorverkauf weiter zu befeuern, zeigt Warner Bros. einen weiteren und zugleich auch letzten Trailer zum Monsterspektakel.Das rund zwei Minuten lange Video zeigt dabei noch einmal viele neue Ausschnitte, in denen King Kong und Godzilla zusammen gegen den (ebenfalls riesigen) Orang-Utan Skar King kämpfen. Dieser ist nämlich in der Lage, die Energien die Hohlerde für seine eigenen Interessen zu nutzen, was ihn zu einem überaus mächtigen Feind macht, der das Fortbestehen des gesamten Planeten gefährdet.In Deutschland startet Godzilla x Kong: The New Empire am 4. April 2024 im Kino. Aus dem Vorgängerfilm kehren dann unter anderem Rebecca Hall, Brian Tyree Henry und Fala Chen in ihre vertrauten Rollen zurück. Regie führte erneut Adam Wingard, nach einem Drehbuch von Terry Rossio, Jeremy Slater und Simon Barrett.