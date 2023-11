Godzilla Minus One: Die Riesenechse zerlegt im neuen Trailer Japan

Godzilla-Film Made in Japan

Es sind wahrlich gute Zeiten Godzilla-Fans, denn das Kultmonster darf sich schon bald nicht nur in einer neuen Apple-Serie , sondern auch einem weiteren Kinofilm austoben. Ein neuer Trailer stimmt jetzt auf die Zerstörungsorgie in Godzilla Minus One ein, die Japan zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt trifft.Godzilla: Minus One spielt nämlich nur kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan. Das Land wurde durch seine Niederlage auf "0" zurückgesetzt - und als wäre dies nicht bereits schlimm genug, taucht aus einem unbekannten Grund nun auch noch Godzilla auf und sorgt für noch mehr Zerstörung. Der Zustand Japans rutscht damit ins Negative, was dann auch den Titel des Films erklärt.Der neue Trailer zeigt, wie Godzilla alles auf seinem Pfad der Zerstörung vernichtet, aber auch, wie sich die Überlebenden verzweifelt gegen das gewaltige Monster zur Wehr zu setzen. Dies ist aber augenscheinlich zunächst nur wenig erfolgreich. Vor allem die letzte Szene des Videos verheißt nichts Gutes.Regie bei Godzilla: Minus One führte Takashi Yamazaki, der vor allem für seine Kinoadaptionen von Mangas (Stand By Me Doraemon, Parasyte, Lupin 3: The First) bekannt ist. Während der Film in Japan bereits heute im Kino anläuft, ist es in Deutschland und den USA am 1. Dezember so weit.Am 17. November startet bei Apple TV+ außerdem die Serie Monarch: Legacy of Monsters , welche sich auf die geheimnisvolle Monarch-Organisation konzentriert. Voraussichtlich nächsten April kommt außerdem Godzilla x Kong: The New Empire ins Kino.