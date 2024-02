Godzilla x Kong: Neuer Trailer zur Kino-Rückkehr der Riesenmonster

Fortführung vom MonsterVerse

Kampf der Giganten

Ende März kehren die zwei bekanntesten Giganten der Filmgeschichte ins Kino zurück: In Godzilla x Kong: The New Empire stehen King Kong und Godzilla dann einem gemeinsamen Feind gegenüber, der die Zukunft des gesamten Planeten bedroht. Jetzt stimmt ein neuer Trailer auf eines der größten Actionhighlights des Jahres ein.Godzilla x Kong: The New Empire knüpft dabei nicht nur an das Ende von Godzilla vs. Kong (2021) an, sondern ist insgesamt im sogenannten MonsterVerse fest verankert, welches sich neben mehreren Kinofilmen auch über TV- oder Streaming-Serien wie Monarch: Legacy of Monsters erstreckt. Anders als beim Vorgänger stehen sich die beiden Riesen dieses Mal aber nicht als Feinde gegenüber, sondern müssen gemeinsame Sache machen, um einen übermächtigen Gegner zu bezwingen.Bei diesem handelt es sich um King Scar, die nicht mehr nur die Hohlerde terrorisiert, sondern eine Gefahr für die gesamte Erde darstellt. Was genau der an einen Orang-Utan erinnernde Riesenaffe vorhat, verrät die neue Vorschau aber bislang nicht.Fest steht aber, dass Godzilla x Kong: The New Empire wieder eine gewaltige Zerstörungsorgie auf die Kinoleinwand projizieren wird - Genrefans dürften somit voll auf ihre Kosten kommen. Zudem soll der Film das eine oder andere Geheimnis zu Godzillas und King Kongs Geschichte sowie deren Ursprüngen lüften. Auch dürfte klar werden, welche Rolle der "Mini-Kong" spielt, der bereits im ersten Trailer vor ein paar Wochen zu sehen war.Regie bei Godzilla x Kong: The New Empire führt, so wie auch schon bei Godzilla vs. Kong, wieder Adam Wingard. Zu den Darstellern aus Fleisch und Blut zählen dieses Mal Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns und Fala Chen. Der Film startet am 11. April 2024 in den deutschen Kinos.