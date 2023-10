Ab sofort erhältlich: Super Mario Bros. Wonder im Launch-Trailer

Das Blumenkönigreich ruft

Wunderblumen, Abzeichen und Spaß im Koop

Nintendos Kult-Klempner ist wieder da - und zwar mit einem brandneuen 2D-Abenteuer: Ab sofort ist Super Mario Bros. Wonder exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich und bietet genau die klassische Jump-and-Run-Kost, auf die Fans ziemlich lange warten mussten. Zum Start darf da ein launiger Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.In Super Mario Bros. Wonder reisen Mario und seine Freunde auf Einladung des Raupenprinzen Florian in das friedliche Blumenkönigreich. Kurz darauf taucht jedoch auch Bowser auf, stiehlt eine Wunderblume und verwandelt sich dank dieser in eine fliegende Festung, die im ganzen Königreich für Chaos sorgt - und dieses müssen Mario und Co. nun wieder in Ordnung bringen. Allzu viel darf man von der Story somit nicht erwarten, diese dient in den Mario-Spielen aber ohnehin schon immer nur dazu, einen Rahmen für das leicht zugängliche Gameplay zu schaffen.Dieses weicht auch hier nicht von der gewohnten Formel ab und so rennen Mario (oder ein anderer der insgesamt zwölf spielbaren Charaktere) meist von links nach rechts durch die farbenfrohen Level, um die Ziellinie zu erreichen.Nintendo hat dabei aber auch für viel Abwechslung gesorgt und so steckt das Spiel voller witziger Ideen. So gibt es mehrere neue Power-ups wie die Elefantenblume, welche die Spielfigur in einen (Überraschung!) Elefanten verwandelt oder die Seifenblasenblume, dank der sich Gegner in Seifenblasen hüllen lassen.In jedem Level ist außerdem eine Wunderblume versteckt, die beim Aufsammeln immer wieder für Überraschungen sorgt. Etwa könnte sich die ganze Welt buchstäblich auf den Kopf stellen, Röhren könnten lebendig werden oder Mario und Co. verändern sogar ihre Gestalt. Ebenfalls neu sind Abzeichen, die Spielern direkt ab Beginn eines Levels nützliche Vorteile verschaffen.Zwar ist Super Mario Bros. Wonder vorrangig aufs Solo-Gameplay ausgelegt, es gibt aber auch einen lokalen sowie Online-Koop für bis zu vier Spieler, welche sich dann an kniffeligen Stellen helfen oder zumindest wiederbeleben lassen können.