Let's fucking go: Deadpool & Wolverine zeigt ersten echten Trailer

Nur ein MCU-Film dieses Jahr, dafür ein ganz besonderer

Deadpool & Wolverine - Erster Trailer in der englischen Version

Zwei Superhelden, die aus dem Rahmen fallen und die - aus unterschiedlichen Gründen - nahezu unzerstörbar sind. Gemeint sind hier natürlich Deadpool und Wolverine. Marvel hat zum Film der beiden nun einen ersten vollwertigen Trailer gezeigt und wir können uns den beiden nur anschließen: Let's fucking go!Dieses Jahr wird es nur einen einzigen Film aus dem Marvel Cinematic Universe geben, das liegt u. a. an den Folgen der Schauspieler- und Autorenstreiks. Doch der einzige MCU-Film hat es in sich, denn er vereint zwei Marvel-Figuren und Antihelden, die zu den beliebtesten überhaupt zählen: Deadpool (Ryan Reynolds) und Wolverine (Hugh Jackman).Das Aufeinandertreffen der beiden beginnt auch gleich einmal mit einer Anspielung auf den ersten X-Men-Film von 2000, denn Logan alias Wolverine sitzt in einer Bar und betrinkt sich. Doch was einst der Beginn der Freundschaft mit Rogue (Anna Paquin) war, ist nun der Anfang einer durchaus anderen, nämlich jener zu Deadpool. Und man muss an dieser Stelle vermutlich nicht erwähnen, dass diese Beziehung ein deutlich andere ist.Wir bekommen nun auch einen mehr als guten Blick auf den klassischen gelben Anzug von Wolverine, das liegt auch daran, dass die beiden gegeneinander kämpfen, aber auch zusammen gegen andere kämpfen. Und dabei geht es gewohnt rustikal zu, zumindest für Deadpool-Verhältnisse.Über die Handlung kann man derzeit nur spekulieren, eine wichtige Rolle spielt hier aber wieder das Multiversum. Als mutmaßliche Schurkin bekommen wir Cassandra Nova zu sehen, das ist die böse Zwillingsschwester von X-Men-Chef Charles Xavier (Professor X).Wer kann, der soll sich übrigens am besten die Originalversion des Trailers ansehen (siehe unten), denn dort kann man vor allem das Fluchen der beiden im Original hören. Denn im Deutschen wird das "Let's fucking go" der beiden zum "Scheiße, hauen wir rein!" - und das ist eine Übersetzung zum Fremdschämen.