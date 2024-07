Deadpool & Wolverine: Der finale Trailer vereint das Kult-Duo

Deadpool kommt endlich im MCU an

Finaler Trailer mit Lady Deadpool und vielen mehr

Schon in wenigen Tagen startet der nächste - und in diesem Jahr auch einzige - Marvel-Film im Kino: Vorab steht jetzt der finale Trailer zu Deadpool & Wolverine zur Ansicht bereit und schlägt neben einigen witzigen Szenen auch ernstere Töne an.Deadpool & Wolverine fungiert zwar als dritter Teil der bislang vom Marvel Cinematic Universe unabhängigen Deadpool-Reihe, führt den "merc with a mouth" nun allerdings in das besagte MCU ein. Und natürlich wird hierbei das Multiversum eine entscheidende Rolle spielen. Genauer gesagt ist es die Time Variance Authority (TVA), die zu Deadpool (erneut gespielt von Ryan Reynolds) Kontakt aufnimmt, denn offenbar befindet sich dessen Universum in großer Gefahr.Um was es dabei genau geht, wurde bisher nicht verraten, fest steht aber, dass Deadpool für seine neue Mission Hilfe benötigt - und hierfür auf den wohl legendärsten X-Men Wolverine (Hugh Jackman) setzt. Das Problem ist nur, dass dieser aus einem anderen Universum stammt und sich selbst keineswegs als Helden sieht - und dementsprechend anfangs nur wenig Lust darauf hat, eine fremde Welt zu retten, nachdem er dies mit seiner eigenen nicht geschafft hat.Wie der letzte Trailer kurz vor dem Kinostart noch einmal deutlich macht, dürften die beiden das Multiversum ziemlich durcheinanderwirbeln. Neben der X-Men-Schurkin Cassandra Nova sind auch Sabretooth und die bereits aus Logan (2017) bekannte X-23 wieder mit von der Partie. Und weitere Deadpool-Varianten wie Dogpool und Lady Deadpool bekommen kurze Auftritte.Neben Reynolds und Jackman spielen in Deadpool & Wolverine unter anderem noch Dafne Keen (X-23), Emma Corrin (Cassandra Nova), Tyler Mane (Sabretooth), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Jennifer Garner (Elektra) und Kelly Hu (Deathstrike) mit. Gerüchten zufolge soll zudem Patrick Stewart einen Auftritt in seiner Rolle als Professor X haben, wie groß dieser letztendlich ist, bleibt aber abzuwarten.Regie bei Deadpool & Wolverine führte Shawn Levy (The Adam Project, Free Guy). Der Film startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.