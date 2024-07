Borderlands: Der finale Trailer stimmt auf den Kinostart ein

Rettungsmission auf Pandora

Deutscher Kinostart etwas später

Während Fans der kultigen Shooter-Reihe Borderlands noch immer auf eine offizielle Ankündigung des vierten Teils warten, kommt diese zunächst einmal ins Kino: Am 22. August startet dort die prominent besetzte Videospieladaption, zu der jetzt ein neuer und auch letzter Trailer vorliegt.Borderlands greift den Schauplatz sowie die aus der gleichnamigen Vorlage bekannten Charaktere auf, schickt diese allerdings in ein vollkommen neues Abenteuer: Die "Sirene" und Kopfgeldjägerin Lilith (gespielt von Cate Blanchett) wurde damit beauftragt, die Tochter des äußerst mächtigen Waffenherstellers Atlas (Edgar Ramírez) zu finden. Dazu kehrt sie auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück und wie sich schnell zeigt, steht bei der Sache noch deutlich mehr als nur die Sicherheit von Atlas Tochter auf dem Spiel.Lilith benötigt also dringend Verstärkung - und findet diese in weiteren wohlbekannten Figuren aus dem Borderlands-Universum: dem Söldner Roland (Kevin Hart), der "leicht" verrückten Tiny Tina (Ariana Greenblatt) mitsamt ihrem persönlichen Leibwächter Krieg (der deutsch-rumänische Schauspieler Florian Munteanu) und der schrulligen Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis). Nicht fehlen darf natürlich auch der klugscheißende Roboter Claptrap, dem in der Originalfassung Jack Black und hierzulande der Comedian Chris Tall seine Stimme leiht.Regie bei Borderlands führte Eli Roth (Cabin Fever, Thanksgiving), der zusammen mit Joe Crombie außerdem das Drehbuch schrieb. Eigentlich sollte der Film bereits am 8. August in Deutschland starten, erst kürzlich wurde er jedoch auf den 22. August verschoben. Der 9. August als US-Kinostart bleibt hingegen bestehen.