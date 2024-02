Borderlands: Der erste Trailer zur Videospielverfilmung ist endlich da

Neue Abenteuer auf Pandora

Bekannte Charaktere, prominent besetzt

Mit Borderlands findet in diesem Jahr eine weitere Videospielreihe ihren Weg ins Kino: In der Adaption der erfolgreichen Loot-Shooter des Entwicklers Gearbox Software gibt es dann ein Wiedersehen mit Charakteren wie Lilith, Tiny Tina und natürlich auch dem Roboter Claptrap. Jetzt steht der erste Trailer bereit, der reichlich Action und schrägen Humor abliefert.Borderlands wird zwar so wie seine Vorlage auf dem Planeten Pandora spielen, dort jedoch eine vollkommen neue Geschichte erzählen. Darum geht es: Die Schätzjägerin Lilith (gespielt von Cate Blanchett) nimmt den Auftrag an, die verschwundene Tochter von Atlas (Edgar Ramírez) zu finden. Das Brisante an der Mission: Das Mädchen könnte im Besitz eines Schlüssels zu großer Macht sein, welche keinesfalls in die falschen Hände gelangen sollte - und daher dürften es wohl nicht nur Pandoras Banditen auf die Kleine abgesehen haben.Lilith kann also jede nur erdenkliche Hilfe gebrauchen - und findet diese in einem Team bunt zusammengewürfelter Außenseiter, deren Namen Fans wohlbekannt sein dürften: Da wären erfahrene Söldner Roland (Kevin Hart), die exzentrische "Sprengstoffexpertin" Tiny Tina (Ariana Greenblatt) mit ihrem Beschützer Krieg (Florian Munteanu), die Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis) und der klugscheißende Roboter Claptrap (im englischen Original Jack Black).Auch wenn die durchaus prominente Auswahl der Darsteller sicherlich nicht bei jedem gut ankommen dürfte, scheint der Film zumindest bemüht zu sein, den typischen Humor der Vorlage einzufangen. Actionfans dürften ohnehin voll auf ihre Kosten kommen.Regie bei Borderlands führt Eli Roth (Thanksgiving, Hostel, Cabin Fever). Eigentlich war der Film bereits 2021 im Kasten, allerdings wurden für einige Szenen Nachdrehs erforderlich. Kinostart in Deutschland ist der 8. August 2024.