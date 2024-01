The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: Trailer zur Actionkomödie

Actiongeladene Komödie im Zweiten Weltkrieg

Im April bringt Lionsgate die Geschichte des "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" ins Kino: Inspiriert von wahren Begebenheiten wird dann eine starbesetzte Truppe rund um den ehemaligen Witcher-Star Henry Cavill mit unkonventionellen Methoden Jagd auf Nazis machen. Ein erster Trailer zeigt jetzt, dass Actionfans hier voll auf ihre Kosten kommen dürften.Der Film basiert auf einem 2015 veröffentlichten Sachbuch des britischen Autors und Journalisten Damien Lewis mit dem (nicht weniger sperrigen Titel) "The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops". Im Mittelpunkt steht die wohl erste Spezialeinsatzkräfte-Organisation der Geschichte, die während des Zweiten Weltkriegs unter anderem vom damaligen Premierminister Winston Churchill und dem James Bond-Schöpfer Ian Fleming gegründet wurde.Deren Ziel war es damals, eine etwas "unkonventionelle" Einheit aus Einzelgängern, Überlebenskünstlern und Kriminellen zusammenzustellen und diese dann auf besonders gefährliche Missionen gegen die Nazis zu schicken - im Film sollen diese vor allem deutsche U-Boote im Nordatlantik unschädlich machen.Angeführt wird die wenig gentlemanlike Truppe dabei von Henry Cavill, zur weiteren Besetzung zählen zudem noch Eiza Gonzalez, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Henry Golding, Cary Elwes und Til Schweiger.Regie bei The Ministry Of Ungentlemanly Warfare führt Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Covenant), produziert wird der Film von Jerry Bruckheimer (Fluch der Karibik, Top Gun: Maverick). Während der Kinostart in den USA auf den 19. April 2024 datiert ist, gibt es für den deutschen Markt noch keinen Termin. Denkbar ist, dass die Actionkomödie bei uns wenig später direkt auf Amazon Prime Video erscheint.