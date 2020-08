Away - Netflix-Drama zeigt die erste bemannte Marsmission

Beim Streaming-Dienst Netflix startet im September das Weltraum-Drama Away, in dem eine US-Astronautin ihre Crew in einer am­bi­tionierten Mission zum Mars führt. Wenig überraschend verläuft die Reise nicht ganz ohne Probleme, wie der Trailer zur Serie deutlich macht.In Away übernimmt die Schauspielerin Hilary Swank die Rolle der Astronautin Emma Green, die zusammen mit ihrer Crew als erster Mensch den Mars betreten soll. Dabei werden aber nicht nur die technischen Herausforderungen, sondern auch die ganz privaten Probleme die­ser Mission in den Vordergrund rücken, denn Green muss bei Antritt der nicht ganz un­ge­fähr­li­chen Reise ihren Mann und ihre Tochter auf der Erde zurücklassen.Die erste Staffel von Away startet am 4. September 2020 bei Netflix und um­fasst ins­ge­samt zehn Episoden.