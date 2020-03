Haus des Geldes - Offizieller Trailer zu Teil 4 der Netflix-Serie

Anfang April startet bei Netflix die vierte Staffel beziehungsweise der vierte Teil der Drama­serie Haus des Geldes. Im Trailer stellt der Streaming-Dienst in Aussicht, dass es in den neuen Folgen ziemlich actionreich und chaotisch zugehen dürfte, wenn der Plan des Pro­fes­sors ordentlich schiefgeht.Die spanische Serie Haus des Geldes war 2017 gestartet und handelt von Überfällen auf die Banknotendruckerei und Zentralbank, welche zwar dank intensiver Vorbereitungen ge­lin­gen, die Räuber aber dennoch zur Zielscheibe der Polizei werden lassen.Haus des Geldes: Teil 4 startet am 3. April 2020 mit acht neuen Folgen exklusiv bei Netflix.