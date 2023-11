Avatar - Der Herr der Elemente: Erster Trailer zur Realserie von Netflix

Vom Zeichentrick zur Realserie

Avatar - Der Herr der Elemente zählt zu den beliebtesten Animationsserien, der Versuch, die Geschichte des letzten Luftnomaden Aang auch als Realverfilmung zu erzählen, war hingegen nur wenig erfolgreich. Dennoch wagt sich Netflix an einen weiteren Versuch, und zwar in Form einer Serie. Und diese hat jetzt einen Termin und sogar einen ersten Teaser-Trailer.Avatar: The Last Airbender lief von 2005 bis 2008 in insgesamt drei Staffeln auf dem amerikanischen Fernsehsender Nickelodeon und startete wenig später auch in vielen anderen Ländern. In Deutschland wurde die Serie ein Jahr später mit dem Titel Avatar - Der Herr der Elemente ausgestrahlt.Denselben Namen wird hierzulande auch die kommende Netflix-Adaption tragen. Bei dieser handelt es sich aber nicht um eine Zeichentrick-, sondern eine Realserie, in welcher Gordon Cormier in die Rolle des letzten Luftnomaden Aang schlüpft, der sich nach einem langen Schlaf in einem Eisberg inmitten eines Kriegs zwischen den Nationen der vier Elemente wiederfindet. Entfacht wurde dieser vor allem durch die kriegerischen Feuerbändiger.Als sogenannter Avatar ist Aang der Einzige, der das alte Gleichgewicht wiederherstellen kann. Bevor dies jedoch möglich ist, muss er eine Reihe an Abenteuern überstehen. Zum Glück kann er auf die Hilfe seiner neuen Freunde Sokka (gespielt von Ian Ousley) und Katara (Kiawentiio Tarbell) zählen. Weiter sind unter anderem Dallas Liu als Prinz Zuko, Tamlyn Tomita als Yukari und Daniel Dae Kim als Feuerlord Ozai zu sehen.Während bislang nur bekannt war, dass Avatar - Der Herr der Elemente irgendwann 2024 startet, steht nun auch das genaue Datum fest: Staffel 1 gibt es ab dem 22. Februar weltweit bei Netflix zu sehen. Diese wird dann acht Folgen umfassen, eine Fortsetzung ist bei einem Erfolg der Serie aber äußerst wahrscheinlich.