Avatar - Der Herr der Elemente: Netflix zeigt den finalen Trailer

Verfilmung einer beliebten Zeichentrickserie

Suche nach dem Avatar-Zustand

Schon morgen startet auf Netflix die neue Realserie Avatar - Der Herr der Elemente. Der Streaming-Riese hofft wohl nicht zu Unrecht auf den nächsten großen Hit, denn immerhin erfreut sich die Zeichentrickvorlage weltweit großer Beliebtheit. Wenige Stunden vor der Veröffentlichung soll nun ein finaler Trailer die Vorfreude noch einmal steigern.Schauplatz der Serie ist eine fiktive Fantasywelt, in welcher das einst bestehende Gleichgewicht zwischen den vier großen Nationen kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch steht. Schuld daran ist das Machtstreben der Feuernation, welche einerseits das Volk der Luftnomaden (fast) vollständig ausgelöscht und andererseits den beiden anderen Nationen, den Wasserstämmen und dem Erdkönigreich, den Krieg erklärt hat.In diesem Chaos tritt nur der junge Aang (gespielt von Gordon Cormier) in Erscheinung. Fans der Vorlage wissen natürlich längst, dass es sich bei diesem nicht nur um den letzten Überlebenden der Luftnomaden handelt, sondern zudem auch um die Reinkarnation des Avatars, also dem einstigen Hüter des Gleichgewichts in der Welt.Das neue Video zeigt unter anderem, wie Aang versucht, die Kontrolle über den sogenannten "Avatar-Zustand" zu erlangen. Dieser verstärkt nicht nur die Kontrolle des Avatars über die vier Elemente "Wasser", "Erde", "Feuer" und "Luft", sondern ermöglicht diesem auch den Zugriff auf das Wissen und die Fähigkeiten aller vorherigen Avatare.Avatar - Der Herr der Elemente startet am 22. Februar 2024 auf Netflix. Staffel 1 wird dann insgesamt acht Folgen umfassen und somit natürlich nur den Anfang der Vorlage abdecken. Eine Fortsetzung über mehrere Staffeln ist somit zumindest bei einem Erfolg äußerst wahrscheinlich. Die Zeichentrickserie hat Aangs Geschichte in 61 Episoden beziehungsweise drei Staffeln erzählt.