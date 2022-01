"Star Trek: Picard" - der offizielle Promo-Trailer für Staffel 2 ist da

"Welcome to the road not taken"

Ausstrahlung ab dem 3. März bei Paramount+

Paramount+ hat über startrek.com den neuesten Trailer zur zweiten Staffel von " Star Trek: Picard " veröffentlicht. Damit wird nun die letzte Phase vor dem herbeigesehnten Start der zweiten Staffel eingeläutet. In den letzten Monaten gab es dabei schon so einige Einblicke in die zweite Staffel, daher dürften viele der nun gezeigten Charaktere und Einblicke in die neue Storyline Fans alles andere als überraschen - dafür wird nun aber noch einmal so richtig Lust auf die nächsten Abenteuer der Crew gemacht.Staffel 2 wird für Fans der alten " Star Trek - The next Generation" Serie ein wahres Fest werden. Sieht man einmal von der TNG-Crew rund um Jean-Luc Picard ab, kommt der wichtigste Conterpart zurück: das fiese (und amüsante) Wesen names Q, gespielt von John De Lancie. Das alles ist natürlich schon seit Anfang 2021 bekannt. Viel Neues hat der Trailer zur zweiten Staffel von "Star Trek: Picard" dabei auch nicht verraten.Q bringt für die neue Staffel alles durcheinander - er manipuliert mit seiner Macht als omnipotentes Wesen die Zeit, was für die neue Star-Trek-Serie bedeutet, dass eine neue Zeitreise ansteht. Die Crew um Picard will sich also auf den Weg in die Vergangenheit machen, um die Zukunft zu retten. Dieser Plan verspricht eine Menge Action, tolle Effekte und viel kurzweilige Unterhaltung. Die zweite Staffel hat dabei auch einiges gut zu machen, denn die erste Staffel kam sehr durchwachsen bei Fans und Kritikern an.Anders als bei der ersten Staffel gibt es dieses Mal einen zwei-geteilten Start. Denn den Vorrang bei der Premiere hat Paramount+. Los geht es ab dem 3. März. Jeden Donnerstag läuft dann eine neue Folge. Star Trek: Picard wird zudem ab dem 4. März auf Prime Video verfügbar sein. Eine offizielle Ankündigung dazu steht allerdings noch aus. Es sind wieder zehn Folgen geplant.