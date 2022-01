Windows 11: So lässt sich der Media Player schon jetzt installieren

Der Name Windows Media Player dürfte vielen, wenn nicht sogar allen Windows-Nutzern ein Begriff sein. Das Medienwiedergabeprogramm aus Zeiten von Windows 7 wurde aber mit Windows 10 zu Grabe getragen und eingestellt.

Nicht nur im Dev-Kanal

Und so installiert man den neuen Media Player in Windows 11:

Man besucht die Seite store.rg-adguard.net

Man kopiert folgenden Link in die Zwischenablage: https://www.microsoft.com/en-us/p/groove-music/9wzdncrfj3pt

Nun klickt man auf den Haken und generiert eine ganze Reihe an Links, die darunter eingeblendet werden.

Diesen fügt in die zentrale Leiste ein und wählt im Menü auf der rechten Seite "Fast" statt "RP".

Nun sucht man am besten über den Browser nach dem folgenden Dateinamen, dieser ist 35 MB groß: Microsoft.ZuneMusic_11.2111.54.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle

Diesen klickt man am besten per Rechtsklick und lädt ihn per "Link speichern unter" herunter. Es ist hier möglich oder sogar wahrscheinlich, dass der Download blockiert wird, man sollte diesen also manuell freigeben und erlauben, in Chrome etwa in der Download-Übersicht und durch Anklicken von Behalten.

Das heruntergeladene Installationspaket ist per Doppelklick zu installieren, danach kann der neue Media Player (als Preview) anstelle von Groove Music eingesetzt werden.

Doch demnächst kommt der Media Player zurück und wird Groove Music ersetzen. Wer das bereits ausprobieren will, der kann dies mit einem Trick tun, und zwar auch im Stable Channel von Windows 11.Microsoft hat den Media Player für Windows 11 im vergangenen November freigeschaltet , allerdings nur im Rahmen der Insider Preview und dann auch nur, wenn man im Dev-Kanal war bzw. ist. Das ist auch verständlich, denn immerhin handelt es sich hier um eine noch nicht fertige Software.Dennoch dürften viele gespannt sein, wie der neue Media Player aussieht und sich anfühlt - und das ist jetzt auch für Anwender außerhalb des Dev-Kanals möglich. Denn ein Nutzer auf Reddit hat entdeckt (via Ghacks ), dass man die App mittlerweile auch in der aktuellen Windows 11-Version (21H2; Build 22000.376) installieren kann.Dabei sollte man allerdings beachten, dass der Media Player die bisherige Groove Music-App ersetzt, wer also letztere regelmäßig im Einsatz hat und nicht das Risiko einer noch nicht fertigen Software eingehen will, der sollte von den folgenden Schritten die Finger lassen.