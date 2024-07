Happy SIM: Freenet startet neue Mobilfunk-Marke mit 4,99€-Tarifen

Unter dem Namen Happy SIM startet Freenet eine weitere Discount-Marke, die sich auf Mobilfunktarife unterhalb der 10-Euro-Marke spezialisiert. Gefunkt wird im Netz der Telefónica (O2) mit 50 Mbit/s, Allnet-Flat, 5G-Empfang und bis zu 25 GB Datenvolumen.

Die Freenet AG aus dem schleswig-holsteinischen Büdelsdorf hat viele Gesichter: Marken wie Klarmobil, MegaSIM, Dr. SIM, Crash und Funk gehören neben Freenet selbst zum mittlerweile stark gewachsenen Mobilfunkangebot des Unternehmens. Nun gesellt sich mit Happy SIM eine weitere Marke unter das Dach von Klar­mobil. Doch wie unterscheiden sich die neuen Tarife von denen der Konkurrenz?Hatte sich Freenet zuletzt auf Discount-Tarife mit hohem Datenvolumen im D-Netz ( Telekom und Vodafone ) konzentriert, versucht man mit Happy SIM vor allem Wenig- und Normalsurfer abzuholen. Und zwar im Netz der Telefónica Deutschland (O2). Zum Start der Marke werden drei Tarife mit wahlweise 5 GB, 15 GB und 25 GB Datenvolumen zu Preisen ab 4,99 Euro pro Monat angeboten.Mögliche Schwächen in der O2-Netzabdeckung außen vor gelassen, verspricht Freenet für die 5G-Tarife von Happy SIM eine Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s im Download und bis zu 32 Mbit/s im Upload. Ebenso ist eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS fester Bestandteil aller Tarife, die wahlweise mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder monatlich kündbar gebucht werden können.Um Neukunden den klassischen 2-Jahres-Vertrag schmackhaft zu machen, senkt Freenet den Anschlusspreis für Happy SIM bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten von 19,99 Euro auf 9,99 Euro und bietet die ersten sechs Monate kostenlos an. Kleiner Wermutstropfen: Derzeit scheint es die Tarife nur mit klassischen SIM-Karten zu geben. Eine eSIM-Option konnten wir nicht finden. Die kostenlose Rufnummernmitnahme ist hingegen möglich.Gleichzeitig übernimmt Happy SIM einen durchaus interessanten Pluspunkt der Marke Mega SIM . Denn auch hier setzt Freenet auf eine dauerhaft reduzierte Grundgebühr. So bleibt der Preis auch nach zwei Jahren niedrig, sodass sich die Kunden in Zukunft nicht zwangsläufig neu orientieren müssen - abgesehen von eventuell preislich günstigeren Optionen.Ob die Taktik der Freenet AG aufgeht und Deutschland tatsächlich einen weiteren Mobilfunk-Discounter braucht, wird sich zeigen. Am Ende wird bekanntlich die Preisgestaltung über den Erfolg der Marke entscheiden.