Invincible: Amazon zeigt, wie es in Staffel 2 Part 2 weitergeht

Nach längerer Pause war im November des vergangenen Jahres die zweite Staffel der Animationsserie Invincible bei Prime Video gestartet. Allerdings gab es bisher nur die erste Hälfte zu sehen, die verbleibenden Folgen starten erst im März. Wie es dann weitergeht, zeigt Amazon nun in einem neuen Trailer, in dem es bereits ziemlich brutal zur Sache geht.Staffel 2 basiert natürlich auch weiterhin auf der gleichnamigen Comicreihe von Robert Kirkman (The Walking Dead) und erzählt die Geschichte von Mark Grayson, ein nicht-ganz-so-normaler Teenager, der eines Tages feststellen muss, dass sein Vater Nolan/Omni-Man doch kein edler Superheld ist, sondern vielmehr eine große Gefahr für den ganzen Planeten darstellt.Amazon zeigt die noch fehlenden vier Folgen der zweiten Staffel ab dem 14. März 2024. Eine dritte Staffel befindet sich bereits in der Vorbereitung, sodass Fans dieses Mal vielleicht nicht so lange auf Nachschub warten müssen.