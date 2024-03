Saturn: Xiaomi-Smartphones, Tablets & Co. heute stark reduziert

Bei Saturn erhaltet ihr ab sofort einen starken Rabatt auf eine Vielzahl von Xiaomi-Produkten. Smartphones, Tablets, Smartwatches und Fit­ness-Tracker werden neben E-Scootern und Staubsaugern zum Best­preis angeboten. Wir werfen einen Blick auf die Angebote.

Xiaomi / Saturn

Smartphones: Redmi Note 13 & Xiaomi 13T

Wearables: Xiaomi Smart Band 8 Pro

Smart: Xiaomi E-Scooter 4 & G10 Plus

Die erste Xiaomi Week des Jahres zeigt sich bei Saturn mit tollen Deals rund um die beliebten mobilen Geräte des chinesischen Herstellers. Xiaomi ist bekannt für sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem in der Mittelklasse und mit seiner Low-Budget-Marke Redmi. Die nun reduzierten Angebote gelten bis zum 11. März - schnell sein lohnt sich also.Unter den Aktionshighlights der Xiaomi Week befinden sich zwei der beliebtesten Smartphones des Herstellers, angefangen mit dem Redmi Note 13 5G . Für güns­ti­ge 229 Euro bietet die 256-GB-Variante ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, einen 5000-mAh-Akku und eine Dreifach-Kamera mit bis zu 108 Me­ga­pi­xeln. Um den Antrieb kümmert sich ein Octa-Core-Chip mit bis zu 2,4 GHz.Hoch im Kurs steht auch das Xiaomi 13T mit staub- und wasserdichtem Gehäuse und einem ebenso großen 6,67-Zoll-Bildschirm - hier allerdings sogar mit 144 Hz. Als Upgrade gibt es für 419 Euro zudem eine Kamera mit Leica Profi-Objektiv, eine Schnellladung mit bis zu 67 Watt und eine mit 3,1 GHz höhere Leis­tungs­fä­hig­keit. Zudem sind Dolby Vision und HDR10+ mit an Bord.Das Xiaomi Smart Band 8 Pro ist ein interessanter Hybrid aus Fitness-Tracker und Smartwatch. Vor allem das größere 1,74-Zoll-Display mit OLED-Technik hebt sich von den kompakteren Trackern des Herstellers positiv ab. Trotzdem bleibt das Wearable leicht und bietet eine lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.In erster Linie punktet das Band 8 Pro mit über 150 Sportmodi und praktischen Fitness-Widgets. Vom Laufen übers Schwimmen bis hin zum Fahrradfahren und Wandern ist alles Erdenkliche dabei, um den aktiven Alltag zu analysieren. Allerdings kommen auch alle diejenigen auf ihre Kosten, die die Smartwatch nur als Mode-Accessoire tragen wollen.Zu guter Letzt steht die Xiaomi Week bei Saturn ganz im Sinne von smarten Gadgets. Und davon bietet der Hersteller so einige. Mit dem Electric Scooter 4 hat man einen preiswerten E-Roller im Programm, der mit bis zu 20 km/h und einer maximalen Reichweite von 35 Kilometern flott und lang unterwegs ist.Zudem konnte sich Xiaomi über die letzten Jahre als konkurrenzfähiger Mitspieler im Haushaltsbereich platzieren. Der Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus gehört zu den beliebtesten Geräten. Als Akkusauger bietet er eine 150-AW-Leistung, vielseitiges Zubehör und ein smartes 12-Kegel-Zy­klon­ab­schei­der­sys­tem. Und das bei einer guten Akkulaufzeit von über 60 Minuten.