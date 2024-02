Knaller-Tarif: 5 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter Freenet startet mit einem guten Angebot für alle, die mit einem 5-GB-Datenvolumen gut über den Monat kommen. Im Netz von Vodafone zahlt man dafür jetzt nur noch 4,99 Euro samt Allnet-Flat, eSIM-Option und ganz ohne Anschlusskosten.

Guter Tarif für sparsame Surfer

5 GB Vodafone Allnet-Tarif Jetzt für nur 4,99 Euro bei Freenet

Zum Angebot

5 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (21,6 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie (ohne SMS)

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Vertragslaufzeit: 24 Monate, dann 21,99 Euro mtl.

Grundgebühr: mtl. 4,99 Euro

Anschlussgebühr: Kostenlos durch SMS

Jetzt bei Freenet abschließen

Wer sein Smartphone vorrangig zum Abrufen von Mails, WhatsApp und etwas Social Media nutzt, kommt mit einem Datenvolumen von 5 GB meist gut über die Runden. Vor allem dann, wenn man sich den Großteil des Tages zu Hause oder im Büro per WLAN mit dem Internet verbindet. Genau dafür kommt der Freenet Green LTE-Tarif zur richtigen Zeit und vor allem zum günstigen Preis.Freenet bietet euch für monatlich 4,99 Euro neben 5 GB Datenvolumen eine Allnet-Flat für Telefonate in alle Netze inklusive EU-Roaming an. Gefunkt wird über das Mobilfunknetz von Vodafone, in dem Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 MBit/s möglich sind. Zudem unterstützt der Tarif VoLTE und WLAN-Calls.Es gibt keinen. Lediglich SMS kosten extra. Doch in Zeiten von WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger und Co. ist das Fehlen einer SMS-Flat für uns kein Dealbreaker mehr. Allerdings müsst ihr beachten, dass die Grundgebühr nach 24 Monaten auf 21,99 Euro angehoben wird. Tragt euch den Kündigungstermin also rechtzeitig in euren Kalender ein.Normalerweise werden bei Freenet einmalig 19,99 Euro für die Bereitstellung fällig. Diese Kosten könnt ihr euch sparen, wenn ihr nach Vertragsabschluss eine SMS mit dem Text "AG Online" an die Rufnummer 22240 sendet (0,19 €/SMS). Die Gesamtkosten des Freenet Green LTE 5 GB liegen dann bei nur 120 Euro für zwei Jahre - ein toller Deal.