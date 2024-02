Bei der C24 Bank kommt er derzeit zu Problemen. Nutzer berichten von gesunkenen Zinsen beim Tagesgeld, die aktuell nur noch mit 1,75 Pro­zent p.a. ausgeschrieben werden - Fehler oder Zinssenkung? Bisher lag die Verzinsung von Giro­konten und Pockets bei 2,5 Prozent.

C24 Bank

Nur ein Fehler in der C24-App?

C24 Smart Girokonto Kostenlos, 2,5% Zinsen, Mastercard

Kunden der C24 Bank staunten nicht schlecht, als ihre normalerweise mit 2,5 Prozent p.a. verzinsten Pockets (Unterkonten) und Tagesgeldkonten heute mit einem auf 1,75 Prozent p.a. gesenkten Zinssatz angezeigt wurden. Noch ist unklar, ob es sich dabei um einen Fehler innerhalb der App handelt oder ob die Onlinebank von Check24 tatsächlich plant, die Zinsen zeitnah zu senken.Bei der Erstellung von Tagesgeldpockets werden weiterhin 2,5 Prozent Zinsen ausgeschrieben, allerdings befindet sich die C24-App in diesem Bereich derzeit im Wartungsmodus. Kunden erhalten aktuell die Hinweise "Wir arbeiten an unserer App" und "Es ist ein Fehler aufgetreten."Wie die Kollegen von Mobiflip berichten, könnte das Problem allerdings schwerwiegender sein als bislang angenommen, da sich auch die Zinserträge rückwirkend reduziert haben sollen.Aktuell geht man davon aus, dass die C24 Bank den Fehler im Laufe des Tages korrigieren und sich mit einer Stellungnahme zu Wort melden wird. Wie lange die Funktionen der Pockets und Tagesgeldpockets einschränkt sein werden, lässt sich hingegen nicht abschätzen. Das Girokonto weist hingegen keine Fehler auf und beziffert die Zinsen auch weiterhin mit 2,5 Prozent.Die C24 Bank ist vor allem für ihr kostenloses Girokonto bekannt, das im Vergleich zu anderen Onlinebanken umfangreiche Vorteile bietet. Unter anderem kostenlose Zahlungen und Abhebungen in Euro und Fremd­wäh­run­gen per Mastercard, die normalerweise bei 2,5 Prozent liegenden Zinsen auf Giro- und Tagesgeldkonten, kostenlose Echtzeitüberweisungen und Cashbacks.