Im 5er-Sparpaket: AVM Fritz!Dect 302 bei Media Markt zum Tiefpreis

Bei Media Markt und Saturn erhaltet ihr das smarte Heiz­kör­per­ther­mos­tat AVM Fritz!DECT 302 heute im 5er-Set zum besten Preis. Gegenüber dem Einzelkauf können zusätzlich 25 Euro gespart werden. Eine gute Ge­le­genheit für FritzBox-Besitzer, ihr Smart Home aufzuwerten.

AVM

Smart-Home-Schnäppchen von AVM

AVM FRITZ!DECT 302 (5er-Set) Jetzt für 249 Euro bei Media Markt

AVM FRITZ!DECT 302 (5er-Set) Jetzt für 249 Euro bei Saturn

Mehr Infos zum AVM Fritz!Dect 302 Thermostat

Das 5er-Set der smarten Heizkörperregler AVM Fritz!DECT 302 findet ihr im Online-Shop von Media Markt jetzt für nur 249 Euro . Damit liegt der Preis pro Thermostat bei etwas weniger als 50 Euro. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass der Preis beim Einzelkauf bei ca. 55 Euro liegen würde und andere Händler für das 5er-Pack mindestens 270 Euro aufrufen.Beim AVM Fritz!Dect 302 handelt es sich um ein intelligentes Heizkörperthermostat, dass mit nahezu allen Ventilen kompatibel ist und für eine Smart-Home-Integration lediglich eine kompatible FritzBox benötigt. Die Steuerung erfolgt wahlweise über den Router, die kostenlosen AVM-Apps für Smartphones oder aber direkt am Thermostat.Gerade im Winter helfen die smarten Thermostate von AVM dabei, Energie zu sparen (ca. 10 Prozent). Vorrangig sorgen sie allerdings für mehr Komfort im Smart Home , da Automatisierungen bzw. Zeitpläne dabei unterstützen, das Heizen der eigenen vier Wände sich selbst zu überlassen. Das AVM Fritz!Dect 302 nutzt dabei die DECT-ULE-Technologie der FritzBox.Zu den weiteren Funktionen in Verbindung zwischen dem AVM Fritz!Dect 302 und der FritzOS-Software der FritzBox gehören unter anderem eine Urlaubsschaltung, die konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung, Kalkschutz- sowie Frostschutz-Automatik und die Integration in Smart-Home-Gruppe bzw. -Räume. Dabei ist die Konfiguration und Bedienung auch für Einsteiger verständlich.