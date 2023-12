Xmas-Deals: LG OLED B3 55" bei Media Markt heute zum Bestpreis

Bei Media Markt und Saturn sinkt der Preis für den beliebten 55-Zoll-Fernseher LG OLED 55 B3 9LA erneut auf das günstige Black-Friday-Niveau. Mit einem Preis von 999 Euro erreichen die Händler einmal mehr den Bestpreis samt Liefergarantie vor Weihnachten.

Anzeige

OLED-TV-Mittelklasse stark reduziert

LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) Jetzt für 999 Euro bei Saturn

Zum Angebot

LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) Jetzt für 999 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Die Vorteile des LG OLED 55 B3 9LA

LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) Jetzt für 999 Euro bei Saturn

Zum Angebot

LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) Jetzt für 999 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Die LG OLED B3-Modelle gehören zu den beliebtesten Fernsehern der oberen Mittelklasse, die sich bei den Südkoreaner zwischen dem LG OLED A3 Einsteiger-TV und dem High-End-Modell LG OLED C3 einreihen. Anlässlich der kürzlich gestarteten Weihnachtsangebote senken Media Markt und Saturn den Preis für den 55-Zöller jetzt erneut auf nur noch 999 Euro Sowohl bei Geizhals als auch bei Idealo er­rei­chen Media Markt und Saturn mit 999 Euro den Bestpreis für den LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll). Beim nächst günstigen Händler werden bereits 1399 Euro fällig.Mit dem α7 4K AI-Prozessor der 6. Generation und Features wie Dolby Vision, HDR10 Pro, Dolby Atmos und Hybrid Log-Gamma (HLG) spielt der LG OLED 55 B3 9LA im Vergleich zu seinen kleineren und größeren Geschwistern auf höchstem Niveau. Zwar fehlt ihm im Vergleich zur LG OLED C3-Serie ein helleres Evo-Panel, doch stimmt für 999 Euro hier einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass man auf die Extra-Helligkeit gut und gerne verzichten kann.Bekanntlich kommen vor allem Gamer auf ihre Kosten, die eine PlayStation 5 (PS5) oder eine Xbox Series X ihr Eigen nennen können. Mit HDMI 2.1, einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und die Unterstützung von Nvidia G-Sync sowie AMD FreeSync werden hier direkt ab Werk die Weichen richtig gestellt. Zudem bietet der LG OLED 55 B3 9LA einen passenden Game Optimizer und einen automatischen Modus für geringe Latenz (ALLM).Zu guter Letzt konnte LG auch das vorinstallierte WebOS 23 verbessern, dass mittlerweile sämtliche Apps von Netflix über Amazon Prime Video und Apple TV+ bis hin zu Disney+ und Co. bietet. Und auch hier wieder ein Pluspunkt für Gamer: Unter anderem bieten die LG OLED-TVs native Apps für das Cloud-Gaming via Nvidia GeForce Now, Amazon Luna und Co.