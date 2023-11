Black Friday Deal: Bis zu 40% Rabatt auf Eureka Akku-Staubsauger

Der Black Friday läuft und bei Eureka profitiert ihr heute von bis zu 40 Prozent Rabatt anlässlich der beliebten Schnäpp­chenaktion. Vom Akku-Staubsauger bis hin zum Saugroboter sind viele Produkte des Her­stel­lers bei Amazon für kurze Zeit stark reduziert.

Eureka

Eureka: Bis zu 40% Black-Friday-Rabatt

Eureka AK 10 Pet: Flexibler Akkusauger

Eureka AK10 Pet Akkusauger Black Friday Preis: nur 179,99 Euro

Eureka Whirlwind: Der Amazon-Bestseller

Eureka Whirlwind Staubsauger Black Friday Preis: nur 68,99 Euro

Eureka E10s: Saugroboter mit Sparpotenzial

Eureka E10s Saugroboter Black Friday Preis: nur 399,99 Euro

Bekannt für seine leistungsstarken und gleichzeitig günstigen Haushaltsgeräte, sinken bei Eureka anlässlich des Black Friday die Preise. Vom 17. bis zum 27. November gewährt der Hersteller bis zu 40 Prozent Rabatt auf seine Staubsauger, Akkusauger und Saugroboter. Und das sowohl bei Amazon als auch in seinem eigenen Online-Shop. Ihr profitiert von einer kostenlosen Lieferung innerhalb von drei bis sieben Tagen und einem 30-Tage-Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen. Ebenso gewährt der Hersteller 24 Monate Garantie.Der Eureka AK10 Pet gehört zu den Bestsellern des Herstellers. Anlässlich der Schnäppchentage ist der kabellose Staubsauger jetzt für knapp 180 Euro zu haben - ein Black-Friday-Rabatt von gut 21 Prozent. Neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis konnte uns Eureka bereits im Test mit einer soliden Saugleistung des AK10 Pet überzeugen, die sich auch vor Marken wie Dyson, Samsung, Xiaomi und Co. nicht verstecken muss.Technisch setzt der beutellose Akkusauger auf einen starken 450-Watt-Motor und einen wechselbaren Akku mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten. Auch das Zubehör punktet, unter anderem mit der Power-Bürste samt LED-Beleuchtung, einer praktischen Wandhalterung und speziellen Aufsätzen, um Böden und Möbel von Tierhaaren zu befreien - daher auch die passende Bezeichnung "Pet".Für nur 69 Euro ist der Eureka Whirlwind ein echtes Black-Friday-Schnäppchen. Für alle, die sich mit Akkus oder Robotern nicht anfreunden können, stellt dieser beutellose Bodenstaubsauger und Amazon-Bestseller die optimale Alternative dar. Die Multizyklon-Technologie sorgt in Kombination mit einem starken 700-Watt-Motor für eine solide Tiefenreinigung mit praktischen Einstellungen für Teppich, Polster und Hartböden direkt am Saugrohr.Zu den weiteren Features gehören ein leicht zu entleerender 1,5-Liter-Staubbehälter samt waschbarem Filtersystem, eine automatische Kabelaufwicklung und eine im Schlauchgriff integrierte Fugendüse. Dabei bringt der Eureka Whirlwind weniger als sechs Kilogramm auf die Waage und lässt sich somit vergleichsweise leicht im Haus transportieren. Kurz gesagt: Ein toller Allrounder der alten Schule.Zu guter Letzt sinkt der Preis für einen Newcomer, den Eureka E10s. Für aktuell weniger als 400 Euro punktet der Saugroboter mit einer einzigartigen, beutellosen Absaugstation. Das spart Zeit, Nerven und Geld. Weder müssen Nutzer überprüfen, ob Staubbeutel gewechselt werden müssen, noch muss dafür zusätzlich Geld ausgegeben werden. Der Staub wandert später direkt in den Hausmüll, so einfach ist das. Zusätzlich hebt sich der E10s dank LiDAR-Sensor, einer Saugleistung von 4000 Pa und einer Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten von der Konkurrenz ab.Wie es sich für einen zeitgemäßen Staubsaugerroboter gehört, bietet der Eureka E10s darüber hinaus eine integrierte Wischfunktion. Die automatische Hebefunktion des Mopps ermöglicht dabei einen nahtlosen Wechsel zwischen Teppich- und Hartbodenreinigung und sorgt für die schnelle Überwindung von Hindernissen, etwa Türschwellen. Am Ende überzeugt uns zudem die Integration in Smart Homes mit Alexa oder Google Assistant.