Diese Woche neu: Filme und Serien bei Disney, Netflix & Prime Video

In dieser Woche starten bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 40 neue Filme und Serien. Highlights der Streaming-Dienste: Only Murders in the Building, Heart of Stone, The Blacklist, Batman und Mission: Impossible. Hier findet ihr den Überblick aller Neustarts.

Spionieren mit Gal, Bingen mit Batman

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 32

The Protégé - Made for Revenge ab 7. August

Gabby's Dollhouse: Staffel 8 ab 7. August

Zombieverse ab 8. August

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Teil 2 ab 8. August

Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop ab 9. August

Painkiller ab 10. August

Mech Cadets ab 10. August

Marry My Dead Body ab 10. August

Down for Love ab 11. August

Heart of Stone ab 11. August

Behind Your Touch ab 12. August

The Blacklist: Staffel 10 ab 12. August

Mission: Impossible - Fallout ab 13. August

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 32

Sing 2 ab 7. August

The Kingdom ab 7. August

Batmans Rückkehr ab 7. August

Destination NBA: A G League Odyssey ab 8. August

Batman Forever ab 8. August

Moonfall ab 9. August

Batman vs Superman: Dawn of Justice ab 9. August

Made in Heaven | Staffel 3 ab 10. August

Nightlife ab 10. August

Royal Blue ab 11. August

Batman & Robin ab 11. August

Batman Begins ab 12. August

The Dark Knight Rises ab 12. August

The Dark Knight ab 12. August

Die Aussprache ab 13. August

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 32

Only Murders in the Building - Staffel 3 ab 8. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 4 ab 9. August

Europa von oben - Staffel 4 ab 9. August

Moving - Staffel 1 ab 9. August

Mayans M.C. - Staffel 4 ab 9. August

Der fantastische Yellow Yeti - Neue Folgen der 1. Staffel ab 9. August

Die verrückte Olympiade ab 11. August

Donalds Cousin Gustav ab 11. August

Kurzbesuch bei Onkel Donald ab 11. August

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste ab 11. August

Goofy und Wilbur ab 11. August

Mickys Dampfwalze ab 11. August

Haie: Meister der Tarnung? ab 11. August

Rivalen: Haie vs. Orcas ab 11. August

Jagged Mind ab 11. August

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Film- und Serien-Fans dürfte in dieser Woche auf jeden Fall nicht langweilig werden, denn die drei Video-Streaming-Plattformen haben alle ein ver­gleichs­wei­se umfangreiches Angebot an Neustarts geplant. Bei Netflix etwa gibt es den Spionagefilm Heart of Stone mit Gal Gadot, Mission: Impossible - Fallout und die zehnte Staffel von The Blacklist zu sehen.Hat man stattdessen oder gar zusätzlich ein Amazon Prime-Abo, stehen bei Prime Video unter anderem Sing 2, Moonfall und Royal Blue mit Uma Thurman bereit. Ein Fast-Binge-Watching ist darüber hinaus mit Batman-Filmen möglich - sieben Stück an der Zahl. Aus deutscher Sicht wird hingegen die Ro­man­tik­ko­mö­die Nightlife mit Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Frederick Lau aufgenommen.Zu guter Letzt kehrt Disney+ zu seinen Wurzeln zurück. Unter den Neustarts befinden sich viele Streifen mit Micky Maus, Donald Duck, Goofy, Gustav und Co. Und über das High School Musical für Teenager spannt man den Bogen mit der dritten Staffel von Only Murders in the Building wieder bis ins Erwachsenenlager.Für alle, die weiter in die Zukunft blicken wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Monatsübersichten: Netflix im August Amazon Prime Video im August und Disney+ im August