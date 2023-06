Heart of Stone: Netflix stimmt auf den Actionfilm mit Gal Gadot ein

Gal Gadot muss ein gestohlenes Herz zurückholen

Es dürfte das Action-Highlight in diesem Sommer auf Netflix werden: In Heart of Stone spielt Gal Gadot eine Elite-Geheimagentin, die in einem Wettlauf gegen die Zeit und gestohlene KI zurückholen und so eine globale Krise verhindern muss. Jetzt gibt es den ersten Trailer.Im Mittelpunkt des Action-Thrillers steht eine geheimnisvolle Organisation namens "Charta", welche losgelöst von Politik und staatlichen Bindungen über den Weltfrieden wacht. Neben zahlreichen Top-Agenten, zu denen auch Rachel Stone (gespielt von Gal Gadot) zählt, ist das wichtigste Werkzeug der Charta das "Herz". Bei diesem handelt es sich um eine besonders leistungsfähige KI, die mit ihren Berechnungen das Verhalten eines jeden Menschen vorhersagen und so etwa potenzielle globale Bedrohungen erkennen kann.Allerdings lässt sich das Herz auch für andere Zwecke missbrauchen und so sollte es keinesfalls in die falschen Hände geraten - allerdings passiert genau dies, denn die mysteriöse Hackerin Keya Dhawan (Alia Bhatt) bringt das Herz unter ihre Kontrolle. Fortan ist es Aufgabe von Rachel Stone und ihrem Team, das wertvolle Asset zurückzubekommen.Neben Gal Gadot und Alia Bhatt spielen in Heart of Stone unter anderem noch Matthias Schweighöfer, Jamie Dornan, Sophie Okonedo, Jing Lusi und Paul Ready mit. Regie führte Tom Harper (Peaky Blinders, Wild Rose). Den Film gibt es ab dem 11. August 2023 weltweit auf Netflix zu sehen.