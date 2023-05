FritzBox 7590 AX und Wi-Fi 6 Repeater bei Media Markt zum Tiefpreis

Für das Bundle aus AVM FritzBox 7590 AX und Fritz!Repeater 1200 AX ruft Media Markt nur noch 279 Euro aus. Im Vergleich zum Einzelkauf erreicht der DSL-Router mit Wi-Fi 6 in Kombination mit dem WLAN-Verstärker einen Tiefpreis. Perfekt für Internet, Telefonie und Smart-Home.

Der AVM-Deal geht im Online-Shop von Media Markt in die Verlängerung. Somit kommt ihr weiterhin günstig an ein Wi-Fi 6-Upgrade für euer Heimnetzwerk. Bei einem günstigen Preis von nur 279 Euro liegt die Ersparnis aktuell bei über 30 Euro - ein solides Angebot.Die AVM Fritz!Box 7590 AX ist ein erstklassiger DSL-Router, der für seine herausragende Leistung, Stabilität und Vielseitigkeit bekannt ist. Sie ist mit dem neuen Wi-Fi 6 Standard (auch bekannt als AX-Standard) ausgestattet, der höhere Datenraten, verbesserte Kapazität und eine bessere Leistung in belebten Netzwerken bietet.Mit schnellen Datenübertragungsraten (2400 Mbit/s), weitreichender Abdeckung und erweiterten Sicherheitsfeatures ist die Fritz!Box 7590 AX ideal für Haushalte und kleine Unternehmen, die eine zuverlässige und hochwertige Internetverbindung benötigen. Sie verfügt zudem über eine umfassende Schnittstellenausstattung inklusive Telefonanlage, DECT-Basis und Medienserver.Ergänzend zu der Fritz!Box 7590 AX ist der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ein starkes Tool zur Verbesserung und Erweiterung des WLAN-Netzwerks . Er nutzt ebenfalls den Wi-Fi 6 Standard und sorgt damit für eine schnelle und stabile Internetverbindung, selbst in Räumen, die weit vom Router entfernt sind.Mit seinem eleganten Design lässt er sich nahtlos in jedes Wohnambiente einfügen und seine einfache Einrichtung und Bedienung machen ihn zum perfekten Begleiter der Fritz!Box. Zusammen schaffen die Fritz!Box 7590 AX und der Fritz!Repeater 1200 AX ein leistungsstarkes Netzwerk, das einen problemlosen Zugang zum Internet in der gesamten Wohnung oder dem gesamten Büro ermöglicht.