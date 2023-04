JBL Flip 5: Bluetooth-Speaker bei Media Markt im Doppel-Spar-Paket

Media Markt verkauft jetzt den beliebten JBL Flip 5 zusammen mit dem JBL Link Portable im Bundle für nur noch 95 Euro. Die Bluetooth-Lautsprecher erreichen im Doppelpack somit einen neuen Bestpreis, der sich sehen lassen kann. Ein tolles Angebot aus dem Online-Shop.

Weitere Details zum JBL Link 5 und JBL Link Portable

Um den Rabatt wahrzunehmen, muss der JBL Flip 5 nur in den Warenkorb gelegt werden. Media Markt fügt den JBL Link Portable automatisch hinzu. Genial ist der Deal vor allem, da das "Gratis-Geschenk" normalerweise mit 69 Euro zu Buche schlagen würde.Der JBL Flip 5 ist ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, der sich durch seine herausragende Klangqualität und lange Akkulaufzeit auszeichnet. Das Design ist schlank und zylindrisch, sodass der Lautsprecher bequem in der Hand liegt und in Rucksäcken oder Taschen leicht transportiert werden kann.Die wasserdichte IPX7-Konstruktion ermöglicht es, den Lautsprecher bei Aktivitäten im Freien oder am Pool problemlos zu verwenden. Mit dem PartyBoost-Feature können Nutzer mehrere JBL Flip 5 Lautsprecher koppeln, um eine synchronisierte Musikwiedergabe zu erzielen und so ein beeindruckendes Klangerlebnis zu schaffen.Der JBL Link Portable ist ein weiterer tragbarer Lautsprecher aus dem Hause JBL , der sich durch seine integrierte Google Assistant-Unterstützung und WLAN-Konnektivität von anderen Modellen abhebt. Dies ermöglicht Benutzern, Musik zu streamen, ihre Smart-Home-Geräte zu steuern und Fragen zu stellen, indem sie einfach ihre Stimme verwenden.Der Link Portable ist ebenfalls wasserdicht nach IPX7-Standard und verfügt über eine Ladestation, die ein einfaches Aufladen ermöglicht. Die Kombination aus guter Klangqualität, intelligenten Funktionen und einfacher Handhabung macht den JBL Link Portable zu einer ausgezeichneten Wahl für Menschen, die ihre Musik und Smart-Home-Funktionalität unterwegs genießen möchten.