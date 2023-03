AVM Fritz!Dect 301: 5er-Set bei Media Markt wieder stark reduziert

Media Markt bietet erneut einen starken Rabatt auf das AVM Fritz!Dect 301 im 5er-Set an. Die smarten Heizungsthermostate für Smart Homes mit FritzBox-Routern werden jetzt für nur noch 199 Euro verkauft. Somit landet man bei weniger als 40 Euro pro Gerät - ein tolles Angebot.

AVM

Das Bundle aus fünf AVM-Thermostaten ist bei Media Markt wieder auf Lager und wird auch weiterhin für einen Sparpreis von nur 199 Euro verkauft. Damit setzt sich der Händler im Preisvergleich durch und liefert das Paket mit Fritz!Dect 301-Geräten versandkostenfrei. Passend dazu kann man sich direkt ein Vorteilspack AA-Batterien bestellen.Das AVM Fritz!Dect 301 ist ein intelligentes Heizkörperthermostat, das für eine effiziente und komfortable Temperaturregelung in Wohnräumen sorgt. Es ermöglicht die Automatisierung der Heizungssteuerung durch individuell einstellbare Heizprofile und kann bequem über die Fritz!Box und die Fritz!App gesteuert werden.Das Thermostat ist mit einer LCD-Anzeige ausgestattet, die Temperatur, Heizprogramme und weitere Informationen übersichtlich darstellt. Zusätzlich verfügt der Fritz!Dect 301 über eine integrierte Fenster-offen-Erkennung, die automatisch die Heizung herunterregelt, wenn ein Fenster geöffnet wird, um Energieverschwendung zu vermeiden. Durch die Unterstützung des DECT-ULE-Funkstandards ist es kompatibel mit allen gängigen Fritz!Box-Modellen.Aktuell bietet Media Markt ein attraktives Angebot für das AVM Fritz!Dect 301: Ein 5er-Set für nur 199 Euro. Das Set eignet sich hervorragend für Nutzer, die mehrere Räume in ihrem Zuhause smart steuern möchten. Durch die Integration in das Fritz!Box-Ökosystem ermöglicht das AVM Fritz!Dect 301 eine einfache und effektive Heizkostenersparnis und steigert den Wohnkomfort. Das Angebot ist ideal für alle, die ihre Heizung modernisieren und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren möchten.