Bluetooth-Speaker: JBL Xtreme 2 bei Media Markt für nur 149 Euro

Zum Start des Lagerausverkaufs erhaltet ihr bei Media Markt heute den JBL Xtreme 2 für günstige 149 Euro. Für den beliebten Bluetooth-Lautsprecher mit Powerbank (10.000 mAh) und 15 Stunden Akkulaufzeit erreicht der Online-Shop somit einen Bestpreis - ein toller Deal.

JBL

Auf die günstigen Deals für die Boombox im Februar folgt jetzt ein Rabatt auf den ebenso lautstarken JBL Xtreme 2 . Media Markt gehört zu den wenigen Händlern, die den Speaker zum Tiefpreis anbieten, ihn versandkostenfrei liefern und sogar eine Abholung ermöglichen.Der JBL Xtreme 2 ist ein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher , der sich durch seine Klangqualität, Robustheit und lange Akkulaufzeit auszeichnet. Das Gerät ist mit vier Treibern und zwei JBL Bass-Radiatoren ausgestattet, die einen kraftvollen und raumfüllenden Klang bieten, optimal für den Einsatz im Freien oder bei geselligen Zusammenkünften. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden ermöglicht der Xtreme 2 lange Musiksessions ohne Unterbrechungen. Weiterhin ist der Lautsprecher nach IPX7-Standard wasserdicht und somit ideal für den Einsatz am Strand, am Pool oder bei Regenwetter.Ein weiteres Merkmal des JBL Xtreme 2 ist die integrierte Freisprechfunktion, die es ermöglicht, Telefonate über den Lautsprecher zu führen. Die Connect+-Technologie erlaubt es zudem, mehrere kompatible JBL-Lautsprecher miteinander zu verbinden und so ein intensiveres Klangerlebnis zu schaffen. Der Lautsprecher verfügt außerdem über einen USB-Ladeanschluss, mit dem andere Geräte wie Smartphones oder Tablets unterwegs über den 10.000-mAh-Akku aufgeladen werden können. Insgesamt bietet der JBL Xtreme 2 eine zuverlässige und vielseitige Lösung für alle, die einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher suchen.