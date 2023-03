Smart heizen: 5x AVM Fritz!Dect 301 bei Media Markt zum Sparpreis

Bei Media Markt erhaltet ihr heute das smarte Heizungsthermostat AVM Fritz!Dect 301 im 5er-Paket zum günstigen Preis von nur 199 Euro. Somit werden für das Upgrade im eigenen Smart Home weniger als 40 Euro pro Gerät fällig. Ein toller Preis für das beliebte FritzBox-Zubehör.

5er-Set Fritz!Dect 301 Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Details zum AVM Fritz!Dect 301 Heizungsthermostat

5er-Set Fritz!Dect 301 Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

AVM

Werden für das 5er-Set bei anderen Händlern über 250 Euro fällig, verkauft Media Markt sein AVM Fritz!Dect 301-Bundle jetzt für günstige 199 Euro . Natürlich inklusive versandkostenfreier Lieferung. Ein toller Preis für ein Smart-Home-Upgrade. Passend dazu könnt ihr euch auch das Megapack AA-Batterien von Duracell in den Warenkorb legen. AVMs FRITZ!DECT 301 ist ein intelligenter Heizkörperregler, der von AVM hergestellt wird und in Verbindung mit einer FRITZ!Box oder einer anderen Smart-Home-Zentrale verwendet wird. Der Regler ermöglicht es Benutzern, die Temperatur in ihren Räumen individuell zu steuern, um eine effiziente Raumheizung zu erreichen und Energie zu sparen.Der FRITZ!­DECT 301 ist mit einem stromsparenden E-Paper-Display ausgestattet, das die aktuelle Raumtemperatur und die Einstellungen des Heizkörperreglers anzeigt. Weiterhin kann das Gerät über die FRITZ!App Smart Home oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden.Der FRITZ!DECT 301 verwendet intelligente Algorithmen, um die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen und dabei den Energieverbrauch zu minimieren. Der Regler kann in Verbindung mit der FRITZ!Box auch als Teil eines Smart-Home-Systems verwendet werden, das die Steuerung von Beleuchtung, Sicherheitsgeräten und anderen vernetzten Geräten ermöglicht. Mit seiner einfachen Installation und Benutzeroberfläche bietet der FRITZ!DECT 301 eine praktische Lösung für eine komfortable, individuelle und energieeffiziente Raumheizung.