Microsoft beendet die Verwirrung: Yammer wird endgültig sterben

So mancher Abschied zieht sich wirklich lange hin. Microsoft will das vor nun schon über einem Jahrzehnt übernommene Netzwerk Yammer endgültig beerdigen. Damit soll endlich auch die Verwirrung über einen quasi doppelt vorhandenen Dienst beseitigt werden.

Fahrplan steht

Zusammenfassung Microsoft will Yammer endgültig beerdigen, um Verwirrung zu vermeiden.

Yammer wurde 2008 gegründet und 2012 von Microsoft übernommen.

Die Marke Yammer soll in Viva Engage aufgehen, Branding wird schrittweise geändert.

Umstellung der Yammer-Mobil-Apps ab März, Web-App ab Sommer.

Ziel: Klarheit für Endnutzer schaffen und Akzeptanz fördern.

Es ist durchaus überraschend, dass es die Marke Yammer überhaupt noch gibt. Denn Microsoft arbeitete bereits vor einiger Zeit daran, den Dienst komplett in seine Office-Suite zu integrieren. Vor zwei Jahren brachte der Konzern dann Viva auf den Markt, das als "Mitarbeiter-Erlebnisplattform" angepriesen wurde und so etwas wie das Unternehmensintranet von früher darstellen soll. In der Zwischenzeit hat Microsoft Viva weiter ausgebaut und letztes Jahr Viva Engage eingeführt, das damals als "Weiterentwicklung der Yammer Communities App" bezeichnet wurde.Es wurde also immer deutlicher, dass Yammer in Microsofts Produktpalette wenig Platz hat, und dass zwei ähnliche Marken, die fast dasselbe taten, verwirrend waren. "In den letzten Monaten haben wir Feedback bekommen, dass zwei Apps, die ähnliche Erfahrungen und dieselben Dienste und Inhalte anbieten, zu Verwirrung geführt und es schwierig gemacht haben, die Akzeptanz zu fördern und Klarheit für die Endnutzer zu schaffen", erklärte Murali Sitaram, Leiter der Viva- und Yammer-Entwicklung.Wie er weiter mitteilte, habe man sich entschieden, Yammer vollständig in Viva Engage aufgehen zu lassen. Das Branding der Produkte wird in den kommenden Monaten schrittweise geändert. Die eigentliche Umstellung der bestehenden Yammer-Mobil-Apps auf Viva Engage erfolgt ab März, gefolgt von einer Umstellung der Yammer-Web-App ab diesem Sommer.Yammer wurde ursprünglich 2008 in San Francisco gegründet. Der Mitbegründer David Sacks stellte das Startup damals auf einem Event vor, das Unternehmen sammelte daraufhin direkt 140 Millionen Dollar an Finanzmitteln ein. Microsoft schlug vier Jahre nach dem Start mit einem hohen Angebot zu: Für 1,2 Milliarden Dollar übernahm man den Service.