Nur heute bei Media Markt: Xiaomi Redmi Note 11 für nur 169 Euro

Im heutigen Tagesdeals bietet Media Markt das beliebte Xiaomi Redmi Note 11 zum Schnäppchen-Preis an. Für das 6,43 Zoll große Android-Smartphone werden im Online-Shop lediglich 169 Euro fällig, nah am diesjährigen Bestpreis. Wir klären, ob sich der Kauf lohnt.

bis zum 10. Februar 2023 um 9 Uhr

Media Markt Angebote: Weitere Details zum Xiaomi Redmi Note 11

Einmal mehr kann sich das Angebot des Tages bei Media Markt sehen lassen. Schlug das Xiaomi Redmi Note 11 bisher mit bis zu 230 Euro zu Buche, reduziert sich der Preis jetzt auf günstige 169 Euro. Damit liegt man nicht nur deutlich unter dem Preis der Konkurrenten, sondern sogar unter dem von chinesischen Marketplace-Händlern bei Amazon.Unserer Meinung nach bietet sich der Deal für alle an, die keine Unsummen für ein neues Smartphone ausgeben wollen und dennoch ein Mindestmaß an Leistung und zeitgemäßer Ausstattung fordern - wenn auch ohne 5G. Das Angebot gilt nur. Die Lieferung ist versandkostenfrei, Gutscheine werden nicht benötigt.Das Xiaomi Redmi Note 11 gehört zu den beliebtesten Android-Smartphones aus dem Einsteiger- und Mittelklasse-Sortiment des Herstellers. Es bietet ein 6,43 Zoll großes FHD+-Display (2400 x 1080 Pixel) mit AMOLED-Technik, einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz und einer hohen Spitzenhelligkeit von 1000 Nits. Den Antrieb übernimmt der Octa-Core-Prozessor Qualcomm Snapdragon 680 in Verbindung mit 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher ist hingegen mit 128 GB bemessen und kann mit Hilfe von MicroSD-Karten erweitert werden.Zu den weiteren Eckdaten gehören ein Quad-Kamera-System mit bis zu 50 Megapixel, Ultraweitwinkel- und Makrokameras sowie eine 13-Megapixel-Kamera an der Front. Ebenso verfügt das Xiaomi Redmi Note 11 über einen Fingerabdrucksensor im Power-Button, Dual-SIM-Option, Gesichtserkennung und einen 5000-mAh-Akku, der per Fast-Charging mit bis zu 33 Watt aufgeladen werden kann. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Google Android 11 und MIUI 13, doch ein Update auf Android 13 steht ebenfalls bereit. Farblich habt ihr die Wahl zwischen Grau, Star Blue und Twilight Blue.