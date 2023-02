Smarte Tischlampe: Philips Hue Iris für nur 65 Euro bei Media Markt

Media Markt verkauft die beliebte Tischleuchte Philips Hue Iris jetzt zu einem Schnäppchen-Preis von nur noch 64,99 Euro. Das stark reduzierte Angebot aus dem jüngsten WSV-Prospekt gilt im Online-Shop und vor Ort nur bis zum 8. Februar. Wir liefern euch alle Details zum Deal.

Als Teil des Wahnsinns-Schnell-Verkaufs (WSV) gilt das Angebot von Media Markt nur noch bis zum 8. Februar. Somit haben Sie nur noch wenige Tage Zeit, um die Philips Hue Iris zum Tiefpreis von nur 64,99 Euro zu erhalten. Ein starker Rabatt, selbst bei einem Blick in den WinFuture-Preisvergleich . Die Lieferung erfolgt schnell und versandkostenfrei, alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Märkten vor Ort reserviert werden.Die Philips Hue Iris ist eine smarte Tischleuchte aus der White & Color Ambience-Serie, die für ihre Vielseitigkeit und Funktionalität bekannt ist. Mit der Fähigkeit, 16 Millionen Farben zu erzeugen, kann die Smart-Home-Lampe eine einzigartige Beleuchtungserfahrung für jeden Raum schaffen. Ob Sie ein gemütliches Zuhause für eine ruhige Nacht oder eine produktive Arbeitsumgebung benötigen, die Philips Hue Iris deckt es ab.Mit der Philips Hue App können Sie die Farbtemperatur und Helligkeit einstellen, Zeitpläne und Szenen erstellen, um eine Atmosphäre nach Ihren Wünschen zu kreieren. Die Philips Hue Iris kann zudem per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple HomeKit (Siri) gesteuert werden, was bedeutet, dass Sie die Beleuchtung mit einfachen Sprachbefehlen anpassen können.Ein weiteres großartiges Feature der Philips Hue Iris ist ihre Integration in das Philips Hue-Ökosystem. Mit einer Vielzahl von kompatiblen Geräten, zum Beispiel dem Philips Hue Dimmer Switch, können Sie ein smartes Beleuchtungssystem erstellen, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Zigbee und Bluetooth sind die dabei unterstützten Standards. Empfohlen wird die separat erhältliche Philips Hue Bridge Wer auf der Jagd nach den besten Technikangeboten ist, sollte den Winter-Ausverkauf bei MediaMarkt nicht verpassen. Die begehrte Rabattaktion endet am 8. Februar 2023 und bietet zahlreiche Angebote für Restposten, zusammen mit attraktiven Bundles und Cashbacks. Alle Informationen gibt es auf der Aktionsseite des Händlers oder in unserem Deal-Überblick