Alle Netze, 5G & Unlimited-Tarife: Freenet startet Black-Week-Rabatt

Der Mobilfunk-Discounter Freenet startet ab sofort mit seinen günstigen Angeboten zur Black Week 2022. Dabei sinken die Preise von Tarifen in allen Netzen auf ein Bestpreis-Niveau - egal ob Telekom, Vodafone oder O2. Wir zeigen euch alle Deals inkl. Unlimited-Option im Überblick.

Freenet: Starke Tarifoptionen von 12 GB bis Unlimited

Internet-Flat mit bis zu 150 MBit/s (5G)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Bis zu 60 GB 5G Datenvolumen

Anschlusspreis: 19,99 Euro

50 GB LTE: Jetzt für mtl. 24,99 Euro buchen

Jetzt für mtl. 24,99 Euro buchen 60 GB LTE: Jetzt für mtl. 29,99 Euro buchen

Internet-Flat mit bis zu 225 MBit/s (LTE)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Unlimitiertes LTE Datenvolumen

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Unlimited LTE: Jetzt für mtl. 29,99 Euro buchen

Schnäppchen-Tarife nur zum Black Friday 2022!

Wer auf der Suche nach einem günstigen Smartphone-Tarif ist, der sollte den Black Friday 2022 nutzen, um sich langfristig oder auch mit monatlicher Kündigungsoption an einen Mobilfunk-Discounter zu binden. Freenet gehört zu den beliebtesten und vor allem preiswertesten Anbietern am Markt, die die Schnäppchen-Zeit nutzen und mit besonders niedrigen Grundgebühren locken. Der Vorteil in diesem Jahr: Freenet bietet stark reduzierte Tarife in jedem Netz an - Telekom, Vodafone und O2.Vor allem mit der Telefonica Deutschland schnürt man ein tolles Black-Friday-Paket. Den O2 Free Unlimited Max mit unlimitierten Datenvolumen, Geschwindigkeiten von bis zu 225 MBit/s und Allnet-Flat erhaltet ihr jetzt für nur noch 29,99 Euro pro Monat . Zudem ist die echte Daten-Flatrate monatlich kündbar.Erstmals sinken auch die Preise der 5G-Tarife von Vodafone mit einem Datenvolumen von bis zu 60 GB und maximal 150 MBit/s zu Preisen ab 24,99 Euro. Wer hingegen das Telekom-Netz bevorzugt, legt mit monatlich 9,99 Euro los und profitiert in den größeren Freenet-Optionen von bis zu 50 GB Datenvolumen und Downloadraten von bis zu 50 MBit/s.Alle Tarife profitieren von EU-Roaming, WLAN-Calls und VoLTE sowie Allnet-Flats und der Wahl zwischen Triple-SIM oder eSIM. Alle Telekom- und Vodafone-Tarife werden über zwei Jahre (24 Monate) abgeschlossen und sind nur in diesem Zeitraum reduziert. Zum Ende der Laufzeit wird ein höherer Preis fällig, weshalb man an eine rechtzeitige Kündigung denken sollte. Trotz monatlicher Kündbarkeit gilt der 24-Monate-Rabatt auch für die O2-Flatrate, die nach zwei Jahren um mindestens 30 Euro pro Monat steigt. Für alle Tarife gilt ein Anschlusspreis von 19,99 Euro statt der üblichen 29,99 bzw. 39,99 Euro.