16 Prozent Rabatt: Media Markt kündigt Mehrwertsteuer-Aktion an

Media Markt kündigt das Comeback seiner MwSt.-Aktion an und schenkt seinen Kunden zwischen dem 26. und 30. Oktober die Mehrwertsteuer (MwSt.) - im Online-Shop und im Markt. Rechnerisch liegt der Rabatt bei etwa 16 Prozent, der für nahezu alle Produkte gilt.

Aktionsseite ist online: Alle Infos zur neuen Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt

Im Online-Shop und vor Ort, aber mit Ausnahmen

Jetzt die Mehrwertsteuer sparen!

MediaMarkt (Archivbild)

Während der Rabatttage streicht Media Markt natürlich nicht wirklich die Steuern, es wird allerdings ein gleichwertiger Preisnachlass in Höhe von 15,96 Prozent gewährt, den der Elektronikhändler im Warenkorb und an der Kasse vom Kaufpreis abzieht. Somit kommen Schnäppchen-Jäger rein theoretisch auf den Nettopreis der gewünschten Produkte, sollte im Vorfeld keine Preiserhöhung stattfinden.Die Mehrwertsteuer-Aktion gilt sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen von Media Markt. Während Internet-Besteller vom 26. Oktober ab 20 Uhr bis einschließlich 30. Oktober Zeit haben, vergünstigt einzukaufen, beginnt der Sale in den Geschäften am 27. Oktober und endet am 29. Oktober zum Ladenschluss. Neben der Lieferung kann online wie üblich auch eine zeitnahe Abholung vor Ort reserviert werden.Allerdings gewährt Media Markt seinen MwSt.-Rabatt nicht auf alle Produkte. Hersteller wie Apple , Blink, Amazon, Microsoft , Sonos, Liebherr, Miele, AVM und Xiaomi sind ab Werk vom Preisnachlass ausgeschlossen. Gleiches gilt für einige Produktgruppen, zum Beispiel sämtliche Spielkonsolen, ausgewählte TV-Geräte von LG, Philips und Sony, diverse Smartphones von Samsung und Google oder HP-Drucker.Dennoch dürfte die Mehrwertsteuer-Aktion von Media Markt den einen oder anderen Bestpreis ermöglichen. Gerade bei PC-Zubehör, etwa Grafikkarten, SSDs, Festplatten, Monitoren und Co. ergeben sich oft gute Deals. Nach bekannter Manier werden wir euch spätestens am 27. Oktober mit einer Übersicht der besten Technik-Deals unterstützen und euch durch das umfangreiche Angebot von Media Markt leiten.