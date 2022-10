Amazon: Neuer Echo Dot 5, Uhr- und Kids-Version ab sofort lieferbar

Amazon beginnt mit dem Verkauf der 5. Generation des Echo Dot , neuen Modellen mit Uhr und der Kids-Version. Die Alexa-Lautsprecher starten zu Preisen ab 59,99 Euro und setzen unter anderem auf mehr Bass und neue Sensoren. Der markante Look der Vorgänger bleibt erhalten.

Der neue Echo Dot (5. Generation): Klein, aber oho!

Echo Dot 5: Mehr Bass, zwei neue Sensoren

Echo Dot 5: Preise in Deutschland

Amazon

Wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung sind der Amazon Echo Dot , eine neue Variante mit Uhr und der speziell für Kinder aufgelegte Echo Dot Kids lieferbar. Während sich optisch kaum Neuerungen zu den letztjährigen Modellen ergeben, soll der Online-Händler vor allem unter der Haube Hand angelegt haben. Der Dot nähert sich somit klangtechnisch dem klassischen Echo weiter an.Laut Amazon wurde die Audio-Architektur des Echo Dot 5 neu gestaltet. Die Rede ist von eigens entwickelten Breitbandtreibern und einer größeren Auslenkung des Lautsprechers. Somit will man nicht nur für eine klare Wiedergabe von Stimmen sorgen, sondern auch den Bass erhöhen. Für letzteren wird sogar eine Verdopplung im Vergleich zum Echo Dot 4 versprochen. Entsprechende Vergleichstests bleiben abzuwarten.Zu den weiteren Neuheiten des Echo Dot der 5. Generation gehört ein Beschleunigungssensor, der für das Feststellen von Berührungen an der Oberseite des WLAN-Speakers verantwortlich ist. Gerade das Modell mit Uhr profitiert von dieser Funktion, da dieses oft als Wecker auf dem Nachttisch Platz findet - Stichwort: Schlummermodus. Ebenso ermöglicht der Sensor ein schnelleres Pausieren und Fortführen von Songs.Neben dem Beschleunigungssensor ist der Echo Dot 5 mit einem Temperatursensor ausgestattet. In Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten , etwa smarten Heizungsthermostaten, Klimaanlagen oder Ventilatoren, kann dieser zur Messung der Raumtemperatur genutzt und in Alexa-Routinen integriert werden.Für den Echo Dot 5 werden derzeit 59,99 Euro fällig. Das Modell mit Uhr hingegen schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Ebendieser Preis wird auch für den Echo Dot 5 in der Kids-Edition aufgerufen, der wahlweise mit einem Eulen- oder Drachenmotiv erscheint.