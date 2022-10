Halloween naht: Neue Filme und Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

Mit mehr als 30 Filmen und Serien versuchen Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video ihre Abonnenten in dieser Woche vor die Mattscheibe zu locken. Zu den Highlights gehören Spencer, The Watcher, The Playlist, Grimcutty und Spider-Man. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

The Watcher: Offizieller Trailer zur neuen Netflix-Mystery-Serie

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 41

Spirit Rangers: Staffel 1 ab 10. Oktober

Die geborgte Ehefrau ab 11. Oktober

The Cage: Staffel 1 ab 11. Oktober

Iliza Shlesinger: Hot Forever ab 11. Oktober

DEAW 13 Thai Stand-up-Comedy ab 11. Oktober

Die Insel der Küstenwölfe: Staffel 1 ab 11. Oktober

Belascoarán, Privatdetektiv: Staffel 1 ab 12. Oktober

Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition: Staffel 1 ab 12. Oktober

Wild Croc Territory: Staffel 1 ab 12. Oktober

The Watcher ab 13. Oktober

The Playlist: Miniserie ab 13. Oktober

exception: Staffel 1 ab 13. Oktober

Sue Perkins: Perfectly Legal: Staffel 1 ab 13. Oktober

Dead End: Paranormal Park: Staffel 2 ab 13. Oktober

Für die Kämpfer, für die Verrückten: Staffel 1 ab 14. Oktober

The Curse of Bridge Hollow ab 14. Oktober

Heilige Familie: Staffel 1 ab 14. Oktober

Mismatched: Staffel 2 ab 14. Oktober

Take 1: Staffel 1 ab 14. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 41

Four Good Days ab 10. Oktober

Spencer ab 13. Oktober

Whiteout ab 13. Oktober

Ida Red ab 16. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 41

Grimcutty ab 10. Oktober

American Horror Stories - Staffel 2 ab 12. Oktober

Let the World See - Staffel 1 ab 12. Oktober

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 3 ab 12. Oktober

Big Shot - Staffel 2 ab 12. Oktober

Rosalinde ab 14. Oktober

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising ab 14. Oktober

Spider-Man: Far from Home ab 14. Oktober

Langsam aber sicher bewegen wir uns auf Halloween zu, was sich auch im Programm der bekannten Streaming-Dienste widerspiegelt. So ist in dieser Woche bei Netflix unter anderem die Mystery-Serie The Watcher mit Naomi Watts, Bobby Cannavale und Jennifer Coolidge zu sehen, während sich Marlon Wayans, Kelly Rowland, Rob Riggle und Priah Ferguson in der Halloween-Komödie The Curse of Bridge Hollow zeigen. Ferner startet die Miniserie The Playlist, die die Gründung von Spotify behandelt.Prime-Mitglieder können bei Amazon Prime Video unter anderem das Drama Four Good Days mit Mila Kunis und Glenn Close streamen und sich auf Kristen Stewart als Prinzessin Diana in Spencer freuen. Disney+ hingegen fährt den Horrorstreifen Grimcutty und die zweite Staffel von American Horror Stories auf. Marvel-Fans erhalten zudem Zugriff auf Spider-Man: Far from Home, während No Way Home aktuell nur über Sky (Go) bzw. den neuen Streaming-Dienst WoW innerhalb einer Flatrate angeboten wird.