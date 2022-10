Amazon Prime Video: 50 Filme bis Sonntag für je nur 99 Cent leihen

Amazon senkt an diesem Wochenende mit seinen neuen Prime-Deals den Preis vieler Filme auf nur noch 99 Cent. Prime-Mitglieder können sich so Streifen wie King Richard, Matrix Resurrections oder The Northman für 48 Stunden vergleichsweise günstig ausleihen.

Hinweis: Einige der aufgeführten Filme werden noch nicht auf der Aktionsseite angezeigt, sind aber via Link erreichbar - zum Beispiel: Einige der aufgeführten Filme werden noch nicht auf der Aktionsseite angezeigt, sind aber via Link erreichbar - zum Beispiel: King Richard The Northman und Matrix Resurrections . Wir gehen davon aus, dass die Liste im Laufe des Tages erweitert wird.

Filme am Wochenende günstig leihen!

Amazon Prime Video: Neue Filme für nur 99 Cent

Neue Serien und Filme im Überblick

Abseits der stetig reduzierten Technik-Angebote erhalten Kunden mit einem aktiven Prime-Account von Amazon einen Rabatt auf den Leihpreis diverser Blockbuster. Neben den eingangs erwähnten Filmen gehören vor allem Titel wie The King's Daughter, The North Sea, Cyrano und The 355 zu den bekannteren Namen in der aktuellen Auswahl an Prime-Deals . Viele stehen zudem nicht nur in einer klassischen Variante in Full-HD (1080p), sondern auch im zeitgemäßeren 4K-UHD-Format zum Streamen bereit.Sobald sich Prime-Mitglieder einen der Streifen für 99 Cent leihen , bleibt dieser bis zur ersten Wiedergabe für 30 Tage in der eigenen Bibliothek. Wird er gestartet, verbleiben hingegen nur 48 Stunden. In den meisten Fällen endet die Rabattaktion am Sonntagabend oder Montagfrüh. Sie steht somit ausschließlich am Wochenende zur Verfügung.Amazon stellt das Angebot auch für Prime-Mitglieder bereit, die sich im kostenlosen Probezeitraum befinden. Neukunden haben hier die Möglichkeit, den Service für 30 Tage gratis zu testen. Mit ihm verbunden ist nicht nur der Rabatt auf Filme, sondern auch der Zugriff auf die Film- und Serien-Flatrate von Prime Video , Gratisversand vieler Produkte oder Services wie Twitch Prime, Amazon Music und Co. Nach Ablauf des Probemonats werden wahlweise 8,99 Euro monatlich oder 89,90 Euro im Jahr fällig, sollte man diesen nicht rechtzeitig kündigen.Wer zu seinem Prime-Abo weitere Kosten vermeiden will, kann sich in dieser Woche auch dem Inklusivmaterial von Prime Video widmen. Unter anderem zeigt Amazon die Premiere von A League Of Their Own (Serie).