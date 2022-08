Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im September

Für September kündigt Amazon acht Gratis-Spiele und viele Ingame-Inhalte an, die für Prime-Kunden exklusiv zur Verfügung stehen. Mit dabei: Assassin's Creed Origins, Shadow of Mordor und Football Manager 2022. Unser Überblick zeigt alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im September 2022

Apex Legends - Vantage Troop Leader Bundle

Battlefield 2042 - Pug Legend Dozer Specialist Skin

Brawlhalla - Space Dogfighter Bundle

Dead by Daylight - The Maiden Guard Outfit (very rare)

Elder Scrolls Online - Noweyr Pack

FIFA 22 - Five Gold Rare Players and one Player Pick of 83+ OVR Players

GTA Online - Get $125K GTAO weekly

Gwent - Ultimate Premium Keg

Hearthstone - Three Standard Card Packs

Overwatch - Three Standard Loot Boxes

PUBG: Battlegrounds Season 4 - Premium Supply Pack #7

Rainbow Six Extraction - Mudslide Uniform and Headgear

Roblox - Doggy Backpack avatar accessory and three unique bonuses for Mining Simulator 2

Splitgate - Legendary Aviator Assault Rifle, Epic Midnight Volta Armor, Epic Jungle Marshall Jetpack and Epic Hannya Railgun

Two Point Hospital - Floppy Clock Bundle

Valorant - Up In Arms Player Card

World of Warcraft - Helm of Eternal Winter

World of Tanks - Gunslinger Bundle

31. August - Letzte Gelegenheit: StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer und Family Mysteries: Poisonous Promises

StarCraft: Remastered, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, Recompile, ScourgeBringer und Family Mysteries: Poisonous Promises 1. September - Gratis-Spiele mit Prime: Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022, Middle-Earth: Shadows of Mordor, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast und Word of the Law: Death Mask Collector's Edition

29. August - Lost Ark - Stronghold Activity Relief Chest

- Lost Ark - Stronghold Activity Relief Chest 30. August - League of Legends - Prime Gaming Capsule

- League of Legends - Prime Gaming Capsule 30. August - New World - Fanatic Saint Skin and Tramp Walk Emote

- New World - Fanatic Saint Skin and Tramp Walk Emote 31. August - Destiny 2 - D.A.R.C.I. Exotic Bundle

- Destiny 2 - D.A.R.C.I. Exotic Bundle 2. September - Call of Duty: Vanguard / Warzone - World Series of Warzone Pack

- Call of Duty: Vanguard / Warzone - World Series of Warzone Pack 6. September - Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and one Epic Wildcard

- Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest and one Epic Wildcard 6. September - Red Dead Online - "The "Prospector Jig" Emote, the "Traveling Opulence 1" Outfit for Cripps, 25 Capitale and five Gold Bars

- Red Dead Online - "The "Prospector Jig" Emote, the "Traveling Opulence 1" Outfit for Cripps, 25 Capitale and five Gold Bars 6. September - Two Point Hospital - Dipping Duck Bundle

- Two Point Hospital - Dipping Duck Bundle 8. September - Wild Rift - Random Champion Pose Chest

- Wild Rift - Random Champion Pose Chest 19. September - Fall Guys

- Fall Guys 22. September - Wild Rift - Random Emote Chest

Alle Spiele und Loot im Überblick

Dabei stellt Amazon Prime Gaming die mittlerweile tiefgehende Kooperation mit dem Spiele-Publisher Ubisoft in den Mittelpunkt. Prime-Mitglieder erhalten im September unter anderem Assassin's Creed Origins kostenlos. Zudem werden exklusive Inhalte für Ubisoft-Titel wie Skull and Bones, Rainbow Six Siege und Assassin's Creed Valhalla in Aussicht gestellt.Ferner können sich Spieler im kommenden Monat Football Manager 2022, The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast und Word of the Law: Death Mask Collector's Edition in der Prime Gaming-Bibliothek gratis sichern. Passend zum Start der neuen Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" verschenkt man zudem ab 2. September Middle-Earth: Shadow of Mordor (Game of the Year Edition).Abschließend verteilt Amazon eine Vielzahl an Ingame-Inhalten, darunter Pakete für Spiele wie Apex Legends, FIFA 22 , Overwatch, World of Warcraft , Valorant, World of Tanks, League of Legends, Call of Duty: Warzone, Destiny 2 und Fall Guys. Auch die eigenen Produktionen, wie zum Beispiel Lost Ark und New World, profitieren von neuen Prime Gaming-Chests, Skins und Emotes.Sämtliche Ingame-Gegenstände, von Skins über Booster-Packs bis hin zu Mounts und Währungspaketen, müssen ebenfalls auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.