Galaxy Z Fold 4 & Flip 4: Die Samsung-Neuheiten jetzt vorbestellen

Gerade erst vorgestellt, schon können die neuen Premium-Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 im Online-Shop von Saturn vorbestellt werden. Passend dazu starten die neue Galaxy Watch 5 (Pro) und die Galaxy Buds 2 Pro durch. Erfahrt jetzt mehr!

Saturn und Samsung bieten tolle Extras für Vorbesteller

Samsung Galaxy Z Fold 4 & Flip 4: Leistungsstark, produktiv und imposant

Samsung Galaxy Watch 5 & Buds 2 Pro: Die neuen Wearable-Highlights

Jetzt die neuen Smartphones & Co. vorbestellen!

Samsung

Wer die neuen Samsung-Highlights vorbestellt, gehört zu den ersten Personen in Deutschland, die die faltbaren Smartphones und Wearables in den Händen halten dürfen. Zudem profitiert man bei Saturn von diversen Vorbesteller-Aktionen. Entscheidet man sich für das Galaxy Z Fold 4 oder Z Flip 4, gewährt der Händler bis zu 720 Euro Rabatt , sollte man sein altes Smartphone in Zahlung geben. Der Galaxy Watch 5 (Pro) und den Galaxy Buds 2 Pro liegen hingegen bis zu 150 Euro Samsung Pay-Guthaben oder ein Wireless-Charger bei.Mit der vierten Generation faltbarer Smartphones steht auch in diesem Jahr das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit seinem großen 7,6-Zoll-Display samt OLED-Technik und einer Selfie-Kamera unter dem Bildschirm im Mittelpunkt. Das Design bietet den perfekten Hybrid aus Smartphone und Tablet, ein robustes Gorilla-Glass und einen Schutz gegen Spritzwasser und Tauchgänge. Ergänzt wird das leistungsstarke Flaggschiff vom vielseitigen S-Pen, dem Digitizer für präzises Schreiben, exaktes Zeichnen und die einfache Steuerung von vielen Funktionen - inklusive der hochauflösenden 50-Megapixel-Kamera.Wer es lieber kompakt mag und sich die Zeit ikonischer Klapphandys zurückwünscht, der kann sich auf das Samsung Galaxy Z Flip 4 freuen. Mit seinem faltbaren Design wechselt das Smartphone bequem vom Taschen- zum Smartphone-Format und bietet ein Front-Display (1,9 Zoll) für praktische Funktionen und sogar zum Fotografieren. Mit der neuen FlexCam kann man freihändige Selfies aufnehmen, der Kreativität freien Lauf lassen und dank der ausgereiften Nightography scharfe Bilder sogar bei Nacht schießen. Dabei ist das Flip 4 dank 3700-mAh-Akku ein echter Langläufer, der zeitgleich extrem robust und wasserdicht ist.Mit seiner neuen Smartwatch-Generation macht Samsung alles richtig. Verbesserte Fitness- und Wellness-Funktionen treffen in der Galaxy Watch 5 auf eine Vielzahl von smarten Tracking-Sensoren und eine deutlich größere Batterie für eine noch längere Akkulaufzeit. Die Pro-Version zeigt sich zudem noch ein Stück robuster, perfekt für den Abenteuer- und Outdoor-Urlaub. Ergänzt wird das Wearable-Portfolio mit den Buds 2 Pro , den neuen Truly-Wireless-Kopfhörern des Herstellers samt 24-Bit Hi-Fi-Sound, Geräuschunterdrückung (ANC), Raumklang, hohem Tragekomfort und einer bis zu 5 Stunden langen Wiedergabezeit.