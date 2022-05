Ms. Marvel: Disney zeigt einen neuen Trailer zur Superheldenserie

Es gibt einen neuen Teaser-Trailer zur Serie Ms. Marvel, die demnächst das Angebot an Superheldenformaten bei Disney+ erweitert. Das Video mit dem Titel "Destiny" macht noch einmal deutlich, welche besonderen Kräfte die junge Heldin besitzt und deutet zumindest an, woher diese stammen.Der Trailer zeigt in einer Szene, wie die 16-jährige Kamala Khan (gespielt von Iman Vellani) eines Tages ein geheimnisvolles Armband findet, das einst ihrer Großmutter gehörte. Dieses scheint dann auch der Ursprung der Superkräfte zu sein, welche Kamala wenig später erhält. Im Trailer wehrt sie etwa Projektile ab, läuft durch die Luft oder fängt ein Auto auf, das in eine Menschenmenge zu stürzen droht.Ms. Marvel startet am 8. Juni 2022 mit sechs Folgen bei Disney+.