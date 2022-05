Stark reduziert: Amazon verkauft Echo Dot und Show zum Bestpreis

Amazon zeigt sich heute mit neuen Deals für seine Echo-Lautsprecher samt Alexa-Sprachassistentin. Dabei wird nicht nur der beliebte Echo Dot im Preis gesenkt, vor allem auch die stark reduzierten Doppelpacks der Echo Show-Modelle können überzeugen. Wir verraten die Details.

Hinweis: Wie in der Auflistung zu erkennen, müssen für den Doppelpack-Rabatt spezielle Gutschein-Codes an der Kasse eingegeben werden. Dazu legt ihr einfach zwei Echo Show-Modelle in den Warenkorb und nutzt die Coupons "ECHOSHOW5" oder "ECHOSHOW8", wahlweise für das Echo Show 5- oder Show 8-Bundle.

Die Vorteile der Amazon Echo Show-Lautsprecher

Wie Schnäppchen-Jäger seit Jahren predigen, sollten vor allem die Amazon-eigenen Geräte, wie die Echo-Baureihe, niemals zum Normalpreis gekauft werden. Stetig senkt der Online-Händler die Preise seiner WLAN-Lautsprecher, eBook-Reader, Tablets und Streaming-Sticks - so auch heute. Derzeit werden bis zum Ende des Tages (17. Mai 2022) unter anderem zwei günstige Bundles verkauft. Den Echo Show 5 (2021) und Echo Show 8 (2019) gibt es jetzt im Doppelpack für nur noch 79,98 Euro respektive 119,98 Euro.Im Gegensatz zu den klassischen, aber dennoch smarten Abspielern der Echo Dot-Baureihe, bieten gerade die Echo Show-Lautsprecher mit ihrem Display einen wesentlichen Vorteil. Sie ersetzen zusätzlich die alte Wetterstation, den Wandkalender und den Nachttischwecker. Hinzu kommen Pluspunkte im Bereich der Hausüberwachung als Internet-Kamera und für Videotelefonate mit Freunden, der Familie oder im Intercom-Stil innerhalb eines Hauses. Die Kameras lassen sich auf Wunsch allerdings auch deaktivieren und physisch verdecken, sodass nur die Alexa-Vorteile in Kombination mit einem Display eine Rolle spielen.