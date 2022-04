Was die Firmware des Studio Display über den nächsten Mac Mini verrät

Manchmal kommen Hinweise von neuer Hardware aus ganz unerwarteter Richtung. Die Firmware des Studio Display, Apples neuem 5K-Monitor mit A13-Chip, deutet darauf hin, dass der Start eines frischen Modells des Desktop-Zwergs Mac Mini kurz bevorsteht.

Im 1800-Euro-Display schlägt ein iPhone-Herz

Neue Version am Horizont

Das Studio Display, das Apple vor Kurzem zusammen mit dem Desktop-Rechner Mac Studio vorgestellt hat, beherrscht einige Tricks, die das Unternehmen vom verbauten A13-Chip ausführen lässt. Zu den Aufgaben des verbauten iPhone-Prozessors gehören unter anderem die Bildverarbeitung und Regelung von Spatial Audio. Dafür läuft auf dem Display sozusagen eine angepasste Version von iOS. Und genau in dieser Spezialsoftware findet sich jetzt ein Hinweis auf einen bisher unveröffentlichten Mac Mini, der bald starten könnte.Wie 9to5mac berichtet, ist die Entdeckung dem Entwickler Steve Troughton-Smith zu verdanken, der auf seiner Tour durch die Firmware des Studio Display entsprechende Hinweise auf ein Mac Mini-Model entdeckt hat. Der Fund: Zwischen den Code-Zeilen platzieren die Entwickler den Verweis "Macmini10,1,". Diese ID kommt bei keinem der aktuell verfügbaren Modelle zum Einsatz. Weitere Details, wie beispielsweise zur genauen Hardware-Ausrüstung, sind hier aber leider noch nicht zu finden.Hinweise auf neue Innenleben der Mac-Mini-Familie hatte es schon Anfang des Jahres gegeben, die Firmware-Entdeckung scheint diese Berichte also zu bestätigen. Die bisherigen inoffiziellen Informationen: Apple soll das Modell unter dem Codenamen J473 entwickeln und mit der nächsten Generation von Apple Silicon, M2, ausrüsten wollen.Darüber hinaus hatten wir schon im letzten Jahr über mögliche Anpassungen beim Design berichten können , das noch einmal wesentlich kompakter ausfallen soll. Der bekannte Leaker Jon Prosser hatte auf Basis von schematischen Zeichnungen entsprechende Render-Bilder geliefert. Ein möglicher Ort für den Auftritt des neuen M2 Mac Mini? Die WWDC 2022, die am 6. Juni startet.