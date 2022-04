Nur für 3 Tage: Media Markt und Saturn feiern Super-Sale-Weekend

Media Markt und Saturn starten mit dem großen Super-Sale in den April. Für kurze Zeit sind viele Technik-Angebote hier zum Bestpreis erhältlich. Wir haben die Deals in den Online-Shops und Prospekten durchstöbert und zeigen euch in dieser Übersicht die besten Schnäppchen.

Super-Sale bei Saturn: Laptops, SSDs, Fernseher & Smartphones

Tagesdeal bei Saturn: Braun Multiquick 9 Stabmixer für nur 99 Euro

3-fach-Vorteil bei Media Markt: Smart-TVs, Notebooks & Haushaltsgeräte

Tagesdeal bei Media Markt: Bose Solo Series II Soundbar für nur 200 Euro

Neuer Prospekt und 3fach-Vorteil-Deals!

Neuer Prospekt und toller Super-Sale!

Pünktlich zum Wochenende empfehlen wir einen Blick in den großen Saturn Super-Sale , in dem ihr bis zum 12. April mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent rechnen könnt. Einen ebenso guten Rabatt bietet das weiterhin gültige Media Markt-Prospekt mit seinem 3-fach-Vorteil - 100 Euro Rabatt, kostenlose Lieferung und eine mögliche 0%-Finanzierung. Haltet in den Aktionen zudem immer Ausschau nach Cashback-Aktionen diverser Hersteller. Abseits der beiden Prospekte findet ihr weitere Angebote in den Frühlingsaktionen der Online-Shops, zum Beispiel in den Bereichen Haus und Garten sowie Spaß und Unterhaltung Stark reduzierte Preise zeigen sich heute vor allem bei Fernsehern, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräten. Wie in unseren Empfehlungen zu sehen, wird man allerdings auch im Bereich der Speichermedien, bei PC-Zubehör und Co. fündig. Ebenso sollte man immer die Tagesdeals von Media Markt und Saturn im Auge behalten, die stets für den einen oder anderen Bestpreis gut sind. Die Lieferung ist im Normalfall versandkostenfrei und alternativ kann eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für die Rabattaktionen nicht.Im Super Sale staffelt Saturn seinen Rabatt je nach Einkaufswert zwischen 70 Euro und 300 Euro. Reduziert sind unter anderem TV-Geräte, Laptops und Desktop-PCs. Viele Haushaltsgeräte gibt es sogar zum halben Preis. Unter anderem gibt es das 15-Zoll-Notebook Lenovo IdeaPad 5 mit AMD Ryzen 7-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD jetzt für nur 579 Euro oder das Asus ZenBook Duo 14 mit zwei Bildschirmen, Intel Core i7, 16 GB RAM und 512 GB SSD für 899 Euro nach Direktabzug. Zum Aufrüsten bieten sich hingegen die SanDisk SSD Plus mit 1 TB Speicher für 75 Euro und die externe Festplatte WD Elements mit 5 TB für nur noch 99 Euro an.Zu den Topsellern im TV-Bereich gehört der Samsung GQ 65 QN 95 A (65 Zoll) mit Mini-LED-Technik, der durch den Saturn-Rabatt und einen Cashback für nur noch 1509 Euro über die Ladentheke geht. Oder aber ihr gönnt euch einen klassischen QLED-TV in Form des Samsung GQ 55 Q 60 A (55 Zoll) für nur 599 Euro. Den beliebten LG OLED 65 C1 7LB (65 Zoll) gibt es außerdem für 1599 Euro. Ebenso konnten uns die Android-Smartphones Samsung Galaxy A52s 5G für nur 329 Euro und Xiaomi Redmi Note 10S für 199 Euro überzeugen. Durchstöbert das neue Prospekt auch in Hinsicht auf Haushaltsgeräte. Kaffeevollautomaten, Waschmaschinen und Co. sind stark reduziert.Auch Media Markt zeigt sich in seinem Online-Shop mit diversen Schnäppchen samt 3-fach-Vorteil - 100 Euro Rabatt, Gratis-Lieferung und 0%-Finanzierung. Zu den Highlights gehört der 4K-Fernseher Samsung GU 55 AU 7199 (55 Zoll) für nur 525 Euro und das Bundle aus Xiaomi 12 X Smartphone samt Redmi Watch 2 Lite für günstige 659 Euro. Außerdem ist die externe SanDisk Portable SSD mit 1 TB Speicher für 99 Euro zu haben und mit dem Acer Nitro 5 steht ein 17 Zoll großes Gaming-Notebook mit Intel Core i7-CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 144-Hz-Display und Nvidia GeForce RTX 3050 Ti für 1299 Euro im virtuellen Regal. Ebenso interessant: Der WLAN-Drucker HP OfficeJet 6950 für 149 Euro.Als Highlight stellt man im Online-Shop allerdings vor allem Haushaltsgeräte vor. Darunter befinden sich die stark reduzierte Waschmaschine Bauknecht WM 7 M100 für nur noch 299 Euro und die Kühlgefrierkombination Bosch KGV 332 für 419 Euro inklusive 60 Euro Eismann-Gutschein. Vom 100-Euro-Direktabzug profitiert man zudem beim Saugroboter iRobot Roomba i4+ , der für nur noch 469 Euro verkauft wird. Auch der beliebte Kaffeevollautomat Jura E8 steht so für nur 899 Euro bereit. Von Samsung gibt es weiterhin den Jet 90 Complete Akku-Staubsauger für nur 549 Euro und auch der Kenwood Chef Elite kann zu einem günstigen Preis von nur 399 Euro erworben werden.