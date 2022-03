Neue Aldi-PCs: Gaming-Desktop mit Nvidia RTX 3070 ab Donnerstag

Ab Donnerstag (31.03.) bieten Aldi Nord und Süd ihre neuen Gaming-PCs im hauseigenen Online-Shop an. Die Desktop-Computer starten zu Preisen ab 1299 Euro und haben unter anderem Intel Core i7-CPUs (Alder Lake) und die Nvidia GeForce RTX 3070 mit an Bord.

Medion Erazer Engineer X20 mit RTX 3070 für 1999 Euro

Medion Erazer Engineer P10 mit RTX 3060 Ti für 1299 Euro

Lenovo G32qc-10 Curved-Gaming-Monitor in 31,5 Zoll für 329 Euro

Medion / Aldi

Aushängeschild im Technik-Prospekt von Aldi ist der neue Engineer X20 von Medion, der mit dem Achtkern-Prozessor Intel Core i7-12700K (bis zu 5,0 GHz) und einer Nvidia GeForce RTX 3070 LHR ausgestattet ist. Zu den weiteren Spezifikationen gehören 32 GB Kingston Fury RGB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz) und eine Kombination aus einer 1 TB großen PCIe-SSD und einer klassischen 1-TB-Festplatte. Alle Komponenten werden auf einem Gigabyte Z690M Aorus Elite AX-Mainboard verbaut, die CPU von einer Cooler Master ML120L-Wasserkühlung im Zaum gehalten und die Hardware in einem Gehäuse von In Win verstaut.Weiterhin zeigen sich Anschlüsse und Funkverbindungen wie Gigabit-LAN, Wi-Fi 6 (WLAN-AX), acht USB 3.2- und vier USB 2.0-Ports. Zudem wird Windows 11 Home vorinstalliert und eine Garantie von drei Jahren gewährt. Preislich kann der Medion Erazer Engineer X20 problemlos mit vergleichbaren Gaming-PCs von Acer, Lenovo, MSI und Captiva konkurrieren, wie der Preisvergleich zeigt.Etwas günstiger und voraussichtlich mit weniger Markenkomponenten bestückt, schicken Aldi Nord und Aldi Süd außerdem den Engineer P10 ins Rennen. Hier setzen die Discounter auf einen Intel Core i5-11400 nebst der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti LHR und 16 GB RAM. Außerdem sind eine 1-TB-SSD und eine 2-TB-Festplatte mit an Bord. Verstaut werden zwar auch diese Gaming-Komponenten in einem In Win-Gehäuse, allerdings werden zur restlichen Hardware keine genauen Angaben gemacht. Preislich setzt aber auch er sich gegen die Komplett-PC-Konkurrenz durch.Um das Desktop-Gaming-Portfolio zu komplettieren, verkauft Aldi ab dem 31. März 2022 zeitgleich den Lenovo G32qc-10 . Der Curved-Monitor bietet eine Diagonale von 31,5 Zoll und eine Bildwiederholrate von 144 Hz bei einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde samt AMD FreeSync-Technik. Die Auflösung des entspiegelten VA-Panel beträgt 2560 x 1440 Pixel und die maximale Helligkeit wird vom Hersteller mit 350 cd/m² angegeben. Allerdings hat Aldi vom Preis her nicht die Nase vorn. Bei Amazon wird der Monitor bereits für unter 300 Euro verkauft.