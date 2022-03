Global verwandt: Umfangreichster Stammbaum der Menschheit erstellt

Im Erbgut ist neben individuellen Charakteristik die Entwicklungsgeschichte abgebildet. Jetzt nutzen Wissenschaftler den wachsenden Daten-Schatz an sequenzierten Genomen, um den bisher umfassendsten Stammbaum der Menschheit anzufertigen.

So genau konnte man die genetische Abstammung noch nie darstellen

Der größte jemals erstellte Stammbaum der Menschheit

Verknüpft mit Regionen entsteht Weltkarte der Genom-Wanderung

Es ist eine Art Meta-Analyse aller bisherigen Bemühungen: ein Team um Anthony Wohns vom Broad Institute des MIT und der Harvard University in Cambridge (via Scinexx ) nutzen die Macht der Algorithmen, um Arbeiten zur Sequenzierung von menschlichen Genomen zusammenzufassen und anschließend umfassend zu analysieren und zu verknüpfen. Neben hunderttausenden Gensequenzen von lebenden Menschen werden dafür auch die Erbinformationen urzeitlicher Vorfahren genau unter die Lupe genommen.Konkret bilden 3.500 individuelle Genomsequenzen aus 215 Populationen, die aus acht verschiedenen Datenbanken stammen, die Basis der Bemühungen. Bei den ältesten Proben handelt es sich um bis zu 100.000 Jahre alte Genome des Homo sapiens sowie drei Genome des Homo erectus-Verwandten Neandertaler. Für die Analyse konnten dabei auch Bruchstücke von Genomen eingeschlossen werden, da diese ebenfalls einen Rückschluss zulassen, wann bestimmte Gensequenzen erstmals im Erbgut der Menschen auftraten."Wir haben im Grunde einen riesigen Stammbaum erstellt (...) der so genau wie möglich die Geschichte modelliert, die all die genetische Variation hervorgebracht hat, die wir heute beim Menschen finden", erklärt Koautor Yan Wong von der University of Oxford. Diese Analyse lässt wiederum weitere spannende Rückschlüsse zu: "Anhand dieser Genealogie können wir sehen, wie die genetische Sequenz eines jeden Menschen mit allen anderen zusammenhängt, und zwar entlang aller Punkte des Genoms", so Yan weiter.Noch spannender wird die Analyse dann mit der Verknüpfung eines weiteren Faktors: der Verortung der Genome auf der Welt. Das Ergebnis ist eine Karte, die in bisher unerreichtem Detailgrad aufzeigt, wo genetische Ursprünge für bestimmte Sequenz-Abschnitte liegen und wie diese sich über den Globus verbreitet haben. So lassen unter anderem die Vorfahrenlinien in Afrika und das sogenannte "Out-of-Africa-Ereignis" nachvollziehen.In der Beurteilung der Arbeit durch andere Wissenschaftler, die sich im Fachmagazin Science äußern, hat das Team damit echte Grundlagenarbeit für kommende Forscher-Generationen geschaffen. "Es ist wahrscheinlich, dass die leistungsfähigsten Methoden für Rückschlüsse auf die Evolutionsgeschichte in Zukunft auf diesen Methoden beruhen werden", so einer der begeisterten Kommentare.